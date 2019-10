Cagliari. Sinergia Volotea – SOGAER sempre più forte: annunciate 4 nuove rotte esclusive

Un matrimonio felice quello tra SOGAER e Volotea, rafforzata dalla nuova base inaugurata lo scorso maggio e da dati più che positivi: un incremento del 53% sul volume dei passeggeri da gennaio a settembre. Numeri che non sono passati inosservati a Carlos Muñoz e Lázaro Ros, fondatori della nota compagnia low cost, che ha deciso di investire ulteriormente nel territorio sardo.

Nella giornata di ieri infatti lo stesso Ros ha presentato le nuove quattro destinazioni disponibili da e per l’Aeroporto “Mameli”: Atene, Bilbao, Hannover e Deauville. Le rotte si uniscono alle 15 esclusive, 19 complessive, per un totale di 519.000 posti (+26% rispetto al 2019).

“È una scelta coraggiosa quella di Volotea – ha commentato il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu – La base fissa apre la strada ad una possibile valorizzazione del territorio. Cagliari è cresciuta in questi anni in maniera disorganizzata, e per migliorare è fondamentale l’Aeroporto.”

Presente anche l’Assessore Regionale al Turismo Giovanni Chessa, che aggiunge: “Non basta puntare su questa struttura. Bisogna riqualificare la zona del Cagliaritano ed in generale tutta l’Isola, soprattutto nel territorio interno. Possiamo vivere di turismo 12 mesi all’anno, la Sardegna è unica.”

Riccardo Mascia