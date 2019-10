Cagliari. Sardinia Grand Slam: Theo De Ramecourt mantiene la vetta

Si è appena conclusa al Poetto di Cagliari la seconda giornata di regate dell’edizione 2019 del SardiniaGrand Slam, l’ultima tappa della KiteFoil World Series, promossa dall’International Kiteboarding Association ed organizzata da Good Looking Entertainment e Yacht Club Cagliari.

Invariata la tendenza vista in acqua ieri nella giornata di esordio. Con due successi su cinque regate, ed un totale di 22 punti, mantiene saldamente la vetta della classifica provvisoria il francese Theo De Ramecourt.

Dietro di lui a soli due punti, a sopresa, troviamo il britannico ConnorBainbridge. Oggi in acqua è stato il migliore ed è entrato in zona medaglia grazie a due vittorie di regata, un secondo e due terze posizioni.

Terzo, sul podio virtuale di oggi, il campione in carica del SardiniaGrand Slam, il francese Nico Parlier.

La spiaggia del Poetto sembra invece maledetta per il leader della KiteFoil World Series Toni Vodisek. Lo sloveno, in cinque regate, ha collezionato tre mancate partenze, un sesto ed un quarantesimo posto. La risalita verso la vetta adesso si fa davvero difficile, ma nulla è detto fino all’ultimo momento!

Tra le donne, continua a regnare incontrastata la statunitense Daniela Moroz, che si porta a ben 93 punti dalla seconda classificata, la giovanissima kiter polacca Julia Damasiewicz.

Domani è prevista la terza giornata di regate. Sei le prove previste con Skipper Meeting alle ore 11.00 e prima possibile partenza alle ore 12.00.

Il SardiniaGrand Slam World Championship è organizzato dalla Good Looking Entertainment e dallo Yacht Club Cagliari, che si occupa del coordinamento tecnico sportivo, sotto l’egida della IKA (International Kiteboarding Association), il supporto della Classe Kiteboarding Italia CKI, la Federazione Italiana Vela e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari Sport e Turismo e di alcune aziende private.

Top five men after eleven races (twodiscard)

1 Théo de Ramecourt (FRA) – 20pts

2 ConnorBainbridge (GBR) – 22pts

3 Nico Parlier (FRA) – 24pts

4 Axel Mazella (FRA) – 27pts

5 Maxime Nocher (FRA) – 43pts

Top five women after eleven races (twodiscard)

1 Daniela Moroz (USA) – 117pts

2 Julia Damasiewicz (POL) – 220pts

3 Breiana Whitehead (AUS) – 233pts

4 Elena Kalinina (RUS) – 233pts

5 Leonie Meyer (GER) – 237pts