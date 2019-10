Cagliari. Quaranta associazioni sarde al via di “Connessioni 2019”

L’appuntamento è per sabato 19 ottobre negli Spazi della Ex Manifattura Tabacchi dove, a partire dalle 10, si daranno appuntamento istituzioni, organizzazioni del terzo settore e cittadini per condividere tra loro buone pratiche e progetti che verteranno sui temi dei programmi europei per la mobilità, il lavoro 4e la formazione.I dettagli della edizione 2019 sono stati illustrati oggi, martedì 15 ottobre, nella Sala del Retablo del Palazzo Civico di via Roma, in una conferenza stampa alla quale ha preso parte il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco che ha accolto i rappresentanti del C.A.S.M.I..

“Sono contento – ha commentato il Presidente Tocco – che i giovani possano aiutare altri giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro. E l’evento di sabato sarà un esempio di come si possa interagire attraverso delle motivazioni importanti che vi spingono a migliorarvi costantemente”.

La giornata si aprirà, dopo la registrazione dei partecipanti e una breve introduzione dei lavori, con i saluti istituzionali del Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu e del Vice Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Zedda oltre che dell’ufficio Europe Direct della Regione Sardegna.

Tra laboratori e workshop, saranno tante le occasioni di confronto che coinvolgeranno le quaranta associazioni sarde che hanno già dato l’adesione all’iniziativa.