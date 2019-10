Cagliari: Pellegrini e Ionita tornano in gruppo

Doppia seduta di allenamento ad Asseminello in vista del match domenicale contro la Spal. Tornano dalle nazionali Pellegrini e Ionita.

Il mercoledì ad Asseminello si è incentrato sul lavoro in palestra e sulla tattica: la fase difensiva è stato il focus dell’allenamento. A seguire un’esercitazione con un gruppo della primavera.

Quest’oggi, però, il mister Maran ha ritrovato in campo alcuni nazionali: tornano a disposizione Pellegrini e Ionita. Hanno lavorano parzialmente in gruppo Joao Pedro, Klavan e Rog. Programma personalizzato per Mattiello, Cacciatore e Lykogiannis.

Domani mattina nuovo allenamento per i rossoblù.