Cagliari. Parte la prima edizione del concorso letterario nazionale “Niccolò Tornabuoni” dedicato al mondo del “fumo lento”

Le Associazioni Culturali “Le Pergamene di Melquiades” e “SmoKaralis” di Cagliari presentano la prima edizione del Concorso Letterario nazionale “Niccolò Tornabuoni”. Il concorso prevede una sezione unica dedicata alla prosa. Possono partecipare al concorso autori maggiorenni, con uno o più racconti brevi e inediti, in lingua italiana. Le opere in gara non devono essere state precedentemente premiate in altri concorsi letterari. I concorrenti non devono necessariamente essere fumatori. Il brano o i brani partecipanti si devono rifare al tema del concorso, ossia: COME FUMO LENTO e avere pertanto una stretta attinenza con la cultura e il mondo del “fumo lento”, quindi con il piacere generato dal fumare la pipa o il sigaro degustandone i molteplici tabacchi.

Per concorrere gli autori, per ognuna delle eventuali opere in gara, devono spedire via mail, entro e non oltre il 29 febbraio 2020, all’indirizzo info@lepergamenedimelquiades.it:

• Un file Word denominato con il titolo del racconto, contenente esclusivamente il brano in gara e nessun riferimento all’autore. Qualsiasi altro dato aggiuntivo comporterà l’esclusione dell’opera stessa dal concorso.

• Un secondo file Word denominato “Dati”, contenente le generalità del concorrente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, telefono, email e la dicitura relativa al trattamento dei dati personali come di seguito indicato: Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.), il titolo dell’opera e la copia della ricevuta del pagamento per la partecipazione al concorso (vedi sez. quota di partecipazione).

Le opere devono essere dattiloscritte con carattere Times New Roman, grandezza 12 pt., max 5000 battute, spazi inclusi.

Si può partecipare al concorso con uno o più racconti, purché nel rispetto delle indicazioni fornite. La quota di partecipazione è di 10€ per ogni racconto in gara. Il pagamento anticipato deve essere eseguito tramite bonifico sull’IBAN: IT27B0306967684510763479281, intestato a “Le Pergamene di Melquiades”.

La giuria di qualità sarà composta da cinque professionisti del settore con comprovate competenze letterarie nonché da esperti di “fumo lento”. Il giudizio della giuria terrà in considerazione i seguenti aspetti dell’opera: attinenza al tema, stile, forma e contenuto. I nomi dei giurati verranno comunicati dopo il 29 febbraio, ossia in seguito alla scadenza della presentazione delle opere concorrenti. Il regolamento e il risultato espresso dalla giuria dovranno essere accettati senza riserva dai concorrenti.

Alle prime tre opere finaliste verranno assegnati i seguenti premi:

1° classificato: 150 euro + targa + libro + kit “Fumo lento”

2° classificato: targa + libro + kit “Fumo lento”

3° classificato: targa + kit “Fumo lento”

La giuria si riserva il diritto di scegliere altre due opere alle quali attribuire la menzione speciale. I nomi dei primi tre classificati e le eventuali menzioni speciali verranno comunicati il giorno della premiazione. Successivamente alla premiazione, ogni concorrente riceverà una scheda di valutazione dell’opera presentata al concorso. Tutti i premiati riceveranno la qualifica di socio onorario per l’anno 2020 da parte di entrambe le associazioni organizzatrici. I diritti delle opere restano di proprietà dei rispettivi autori. La premiazione dei finalisti si terrà entro la fine del mese di aprile 2020 nei locali dell’Accademia d’Arte di Cagliari – c/o Lazzaretto, Via dei Navigatori snc, Cagliari. La data verrà comunicata a tempo debito per consentire la partecipazione all’evento ai concorrenti e a tutti gli invitati.