Cagliari: numerosi gli assenti contro la SPAL

Domenica alle 15 il Cagliari ospiterà alla Sardegna Arena la SPAL di Semplici. Maran dovrà ridisegnare la squadra per via dei tanti infortuni.

Ad alcune squadre la sosta per le nazionali ha fatto bene, ad altre no. Questo è il caso del Cagliari: i rossoblù scenderanno in campo domenica contro la Spal con la squadra rimaneggiata, perché tanti giocatori sono in infermeria.

Il mister Maran non potrà certamente contare su Klavan, Mattiello, Cacciatore e Lykogiannis che stanno svolgendo un programma personalizzato di allenamento. Ritorna in gruppo, invece, Pisacane, infortunatosi nel match contro la Roma.

Da monitorare la condizione di Joao Pedro, che sta cercando di recuperare dal fastidio muscolare. L’attaccante brasiliano è in dubbio per domenica, ma Birsa è pronto a sostituirlo.