Cagliari: Martedì 29 ottobre la 17^ edizione del FiabaDay per l’abbattimento delle barriere architettoniche

DAL 2006 IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA OFFRE IL PROPRIO SUPPORTO A FIABA, IN QUALITA’ DI MEMBRO DEL COMITATO D’ONORE DELL’ASSOCIAZIONE. FIABA SI PONE COME OBIETTIVO L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE CULTURALI, FISICHE E MENTALI CHE IMPEDISCONO QUALITA’ DI VITA E PARI OPPORTUNITA’ PER LE PERSONE CON DISABILITA’ ANCHE ATTRAVERSO L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IL PORTO DI CAGLIARI E’ SCENARIO, ORMAI DA DIVERSI ANNI, DEL FIABADAY: GIORNATA DEDICATA ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. TALI GIORNATE PERMETTONO A FIABA, AI SUOI SOCI, AI MESSAGGERI FIABA, ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E ALLA POPOLAZIONE, ED IN PARTICOLARE ALLE PERSONE CON DISABILITA’, DI VIVERE TUTTO IL FASCINO DEL MARE VEDENDO, TOCCANDO E CONOSCENDO LE CAPITANERIE COME DIFFICILMENTE POTREBBERO IMMAGINARE. LA SCELTA DEL PORTO E’ SIGNIFICATIVA: ESPRIME LIBERTÀ, PROFONDITÀ, L’IMMAGINE DEL PORTO È COME UN’APERTURA ALLA VITA E IL MARE È SIMBOLO DI SPERANZA. L’IMPEGNO DI FIABA E’ ANCHE QUELLO DI ABBATTERE LE BARRIERE PIU’ DIFFICILI: QUELLE PSICOLOGICHE E MENTALI ED IN QUESTO TROVA UN PARTNER PERFETTO NEL CORPO DELLE CAPITANERIE, CHE DA SEMPRE CERCA DI FORNIRE IL SERVIZIO MIGLIORE AI FRUITORI DEL MARE, ARRICCHENDOSI A SUA VOLTA DELLE DIVERSITA’, CARATTERISTICHE E PECULIARITA’ DI OGNUNO, RIUSCENDO A GARANTIRE IL DIRITTO DI VIVERE IL MARE (LAVORO, DIPORTO…) SENZA OSTACOLI E DISCRIMINAZIONI. LO SCOPO DELLA GIORNATA E’ ANCHE QUELLO DI ATTIRARE L’ATTENZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA SULLE POSSIBILITA’ OFFERTE DALLE MODERNE TECNOLOGIE E DAI NUOVI SISTEMI COSTRUTTIVI, COSI’ DA CONSENTIRE A

TUTTI DI ANDARE PER MARE E GODERE DI UNA MIGLIORE FRUIBILITA’ DEL TRASPORTO MARITTIMO E DEL DIPORTO NAUTICO. MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 09.30 SI SVOLGERÀ CON IL PATROCINIO DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO/GUARDIA COSTIERA, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, DEL COMUNE DI CAGLIARI LA 17ª EDIZIONE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – FIABADAY CAGLIARI, CHE AVRÀ LUOGO PRESSO LA DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI – MOLO CAPITANERIA ALLA PRESENZA DEL SINDACO DI CAGLIARI PAOLO TRUZZU, DEL PRESIDENTE NAZIONALE FIABA DOTT. GIUSEPPE TRIESTE, DEI SINDACI DELL’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI E DELLE ASSOCCIAZIONI DI VOLONTARIATO. SARÀ GRADITA LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DI STAMPA. SI ALLEGA LOCANDINA DELL’EVENTO.