Cagliari: il Sardinia Grand Slam 2019 inizia con il dominio francese

Al via le regate al Poetto di Cagliari per l’edizione 2019 del Sardinia Grand Slam, l’ultima tappa della Kite Foil World Series, promossa dall'International Kiteboarding Association ed organizzata da Good Looking Entertainment e Yacht Club Cagliari.