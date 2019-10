Cagliari: il Mario Donatone Quartet live a “Il jazzino”, il 25 ottobre

Grazie a queste doti artistiche, Mario Donatone ha avuto il merito di approcciarsi al grande Ray Charles recuperando il sound sanguigno degli esordi, prima che eleggesse la big band a definitivo strumento di accompagnamento della sua voce.

Da questo punto di partenza nasce il progetto Plays Ray Charles, attraverso il quale il pianista-vocalist si approccia con il repertorio di uno dei più grandi musicisti della storia, regalando grande importanza all’approccio vocale.

La line-up in quartetto comprende Angelo Cascarano alla chitarra e voce, Roberto Ferrante alla batteria e voce e Davide Bertolone al basso. Con un approccio che tende sempre a valorizzare l’aspetto vocale, Mario Donatone si mette in gioco anche con un trio dal carattere eclettico e dalla grande creatività artistica.

L’artista: Mario Donatone

Mario Donatone è uno dei più apprezzati pianisti e cantanti di blues e soul in Italia e ha alle spalle una lunga carriera, sia come solista sia come accompagnatore, soprattutto di artisti blues e gospel neroamericani in tournée in Europa. Ha inoltre collaborato con vari artisti italiani importanti (Tiromancino, Neri Marcorè, Mario Biondi, e altri), inciso diversi dischi come solista, partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche, e a rassegne e festival, tra cui citiamo Pistoia Blues, Trasimeno Blues, Porretta Soul, Roma Jazz Image e altri.

Per informazioni

Il Jazzino – Via Carloforte, 74 Cagliari

Telefono: (+39)070 857 1621

E-mail: prenotazione@jazzino.it

Ingresso: € 5.

Line-up

Mario Donatone: piano e voce;

Angelo Cascarano: chitarra e voce;

Roberto Ferrante: batteria e voce;

Davide Bertolone: basso.

NON TROVI IL BIGLIETTO ONLINE?

Riserviamo solo una quantità ristretta di posti per la vendita online. Se non trovi disponibile il tavolo che fa per te, contattaci al numero +39 391 4603924. Puoi chiamarci dalle 17 alle 21, mentre puoi scriverci per sms o su whatsapp tutto il giorno.

PRENOTAZIONI ONLINE SU EVENTBRITE

Puoi prenotare il tuo tavolo da Eventbrite, scegliendo una delle tipologie disponibili (posto singolo, tavolo da 2, da 3 e da 4).

ORARI

Siamo aperti dalle ore 19:00, mentre i concerti iniziano intorno alle 21:30. Gran parte degli show sono divisi in due set, con una pausa di 15-20 minuti.

CUCINA & SERVIZIO

Durante le esibizioni live, il nostro staff presterà massima attenzione e si muoverà con discrezioni tra i tavoli, per non disturbare gli artisti sul palco. Il Jazzino propone una cucina sana e creativa che valorizza al meglio i prodotti freschi e stagionali del territorio.

PRENOTAZIONI SENZA CENA

I posti per solo drink sono limitati. Consigliamo pertanto di prenotare con ampio anticipo.

SEGUICI SU INSTAGRAM!

Scopri le nostre ultime foto cliccando qui e taggaci nei tuoi scatti per essere ripostato. Non dimenticare di seguirci!