Cagliari: il 7 ottobre, la presentazione del IX Italian Cruise Day

La conferenza stampa si terrà lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 11:00, presso la sede dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, in Viale Trieste, 105 a Cagliari.

Interverranno:

Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo;

Giovanni Chessa, Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentati in anteprima alcuni dati contenuti all’interno della nuova edizione dell’Italian Cruise Watch, il rapporto di ricerca di riferimento sul settore crocieristico in Italia, curato da Risposte Turismo, che sarà presentato durante l’Italian Cruise Day in programma venerdì 18 ottobre a Cagliari, presso la Ex Manifattura Tabacchi.