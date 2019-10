Cagliari: il 25 ottobre, la prima di “Stanza segreta” di Alessandra Asuni

Stanza segreta è un racconto biografico di Alessandra Asuni nato dall’incontro con la storia di una donna, con poteri magici e taumaturgici, vissuta nell’Italia del Sud, a Serradace, negli anni ’70.

Gli avvenimenti legati alla vita di “zia Peppina” hanno innescato nell’artista sarda una serie di ricordi accaduti nella sua infanzia, legati alla dimensione del sacro, influenzando così questo ultimo lavoro. Alessandra Asuni esplora una condizione a lei familiare, quella dell’essere e del non essere, quella del credere e del non credere, già vissuta nelle sue performance rituali della Trilogia dei Riti (Accabbai, Matrici, Sabi).

Ascoltare la storia di Giuseppina Gonnella, sarà stato per il suo carisma, sarà stato per la sua performance durante la trance, non so, ma so che ho riconosciuto in lei qualcosa che avevo già incontrato. La stanza in cui si compie il racconto è la stanza della memoria in cui son custoditi pensieri e immagini che non vogliono più esser segreti. La stanza è un quaderno aperto dove le immagini appaiono come disegni, come ricordi, come messaggi.