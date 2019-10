Cagliari: il 24 ottobre, il convegno di ANAP per parlare delle truffe agli anziani

Truffe contro anziani e cittadini, un fenomeno sociale e criminale che non conosce mai tregua, particolarmente grave se si pensa che a essere vittime di sedicenti impiegati/tecnici/addetti a un qualunque servizio sono persone spesso sole e inermi.

I casi sono tanti, spesso però non vengono neppure denunciati per vergogna, perché è doloroso ammettere con i familiari di essere stati raggirati – e di aver magari perso dei risparmi faticosamente messi da parte – in virtù della propria buona fede.

Proprio per mettere in guardia le potenziali vittime da malintenzionati, l’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Sardegna e la Prefettura di Cagliari), d’intesa con il Ministero dell’Interno, hanno organizzato una iniziativa per fornire gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza del fenomeno.

“Più sicuri insieme” contro le truffe agli anziani

Si tratta della IV Giornata Nazionale contro le truffe agli anziani “Più sicuri insieme”, che si svolgerà a Cagliari il prossimo giovedì 24 ottobre, con inizio alle ore 09:45, presso la Sala Convegni dell’EXMA in via San Lucifero.

Gli ospiti

Il Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, il Presidente di Confartigianato Sardegna, Antonio Matzutzi, il Segretario Nazionale di ANAP Confartigianato, Fabio Menicacci, il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, l’Assessore Regionale alla Sanità, Mario Nieddu, il Direttore della Città Metropolitana, Stefano Mameli, e il VicePrefetto Vicario, Paola Dessì, insieme ai rappresentanti dei reparti antitruffa di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, ragioneranno sulla condizione di vulnerabilità degli anziani nell’Isola, nella città e nella provincia, e di come le Istituzioni e i privati agiscono per limitare i pericoli. Previsti anche gli interventi degli Ordini regionali dei Medici, dei Farmacisti e degli Assistenti Sociali.

Il programma

Si comincerà con la presentazione dei dati del 2019 sulle truffe in Sardegna del Ministero dell’Interno, per poi passare alla parte “pratica” con le istruzioni, i consigli e le testimonianze con i rappresentati di Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che, con esempi pratici, forniranno consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai truffatori. Verrà, inoltre, illustrato e distribuito un vademecum realizzato dall’ANAP e dal Ministero dell’Interno, rivolto in particolare agli anziani che vivono in condizioni di vulnerabilità.