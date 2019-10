Cagliari: il 22 ottobre, il raduno di Chilenos de Sardigna per parlare delle rivolte in Cile

L’Associazione auspica una veloce risoluzione dell’attuale situazione, in forma pacifica, attraverso il dialogo fra tutte le parti coinvolte, durante il quale si possano presentare le varie istanze della società a tutti i livelli.

Per queste motivazioni il giorno 22 ottobre 2019, alle ore 16, saremo in Piazza Unione Sarda, per ribadire questa nostra speranza.

I soci dell’Associazione Chilenos de Sardigna