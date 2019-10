Cagliari: il 2 novembre, la compagnia di ballo Company Blu a “Sa Manifattura”

Alle 21:00 arriva Company Blu, compagnia tra le più apprezzate nel panorama della danza contemporanea degli ultimi anni, che proporrà “Sentimento Journey“.

Si tratta di uno spettacolo ironico che mette in gioco danza, voce e musica dal vivo, per una trasposizione in scena delle emozioni nei linguaggi del corpo.

I loro versi lucidi protendono per la felicità, ma intrinsecamente creano un vuoto di domande, di aspettative “e se succedesse… “, mentre il ritmo costante e facile, di melodie fluide dai toni medi, proclama sentimenti segreti nell’ombra. Lo sforzo può ottenere la comodità nell’esistenza di tutti giorni ma, così facendo, può creare separazione, alienazione e conflitto su ideali materiali. Forse, nell’educazione sentimentale della nostra cultura, così come fra le persone, l’ombra può annidarsi, ma la musica e la danza fluiscono e risuonano nel tempo reale.

Danza e voce sono di Charlotte Zerbey, Alessandro Certini. La musica è scritta da Piero Corso e Spartaco Cortesi. Alle luci: Vincenzo Alterini.

L’ingresso è libero e gratuito.

Informazioni: https://www.carovana.org/.