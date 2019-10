Cagliari: il 18 ottobre, la scrittrice Vanessa Roghi presenta il libro “Piccola città”

Nelle mattine del 18 e del 19 ottobre, l’autrice incontrerà gli studenti e le studentesse delle scuole superiori di Cagliari all’interno del percorso YoungBook, dove il libro di Vanessa Roghi sarà presentato da giovani studenti, in dialogo con l’autrice di fronte ad una platea di pari. Un’attività che promuove la lettura a scuola, con l’obiettivo di rendere protagonisti gli studenti, e che nel 2019 ha coinvolto oltre 1000 studenti.

Guardate questa bambina. Questa bambina sono io. Ho un buffo cappello di lana colorato, lo so perché c’è un’altra foto a colori che me lo dice. Sto con M. Deve essere il 1977. Sono felice. La città per me è ancora una soltanto. Nessun muro la divide in due. Per ora. Dopo non sarà mai più così.