Beneficenza

Cagliari: il 18/10, il concerto di beneficenza in occasione del Saharawi Music Day

Venerdì 18 ottobre alle ore 20:00, nel circolo culturale “Su Tzirculu” a Cagliari in via Molise 58, si terrà un concerto di beneficenza a favore dei campi profughi Saharawi, popolazione del nord Africa da più di quarant’anni costretta a vivere in un deserto senz’acqua.