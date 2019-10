Cagliari: grande successo per la Robert Trent Jones Cup by Moby 2019

Lo scorso fine settimana si è conclusa la Robert Trent Jones Cup by Moby 2019, la gara intitolata al più famoso progettista di campi da golf della storia di questo sport.



Come da tradizione del calendario del Pevero Golf Club, l’evento sportivo si è disputato nel mese di ottobre e ha riportato in Sardegna un centinaio di golfisti, provenienti da tutta Italia, come sempre pronti a sfidarsi sui green del Pevero Golf Club di Porto Cervo e del Golf di Sperone in Corsica. Sfide sul green all’insegna del sorriso e della goliardia dei molti gruppi di amici che si sono formati nel tempo: il più numeroso è stato quello proveniente dalle Marche, che ha schierato 16 giocatori.



Anche l’edizione di quest’anno è stata perfettamente supportata nei trasferimenti da Moby Lines, la compagnia di navigazione che collega Sardegna e Corsica con la linea fra Santa Teresa e Bonifacio, già partner delle passate edizioni.

La matita di Trent Jones, il valore tecnico e gli scorci sul mare offerti dai due percorsi a tutti i contendenti, anche grazie al clima perfetto, hanno ancora una volta lasciato il segno e a lungo contribuiranno al successo di questa manifestazione. Il vincitore assoluto, colui che si è aggiudicato la classifica lorda, è stato il marchigiano Luca Lucchetti, tesserato per il Golf Club Conero.

Nella giornata di domenica scorsa, prima della premiazione generale, è stata organizzata una gara collaterale sulla distanza delle 18 buche, denominata Evergreen Life Golf Cup. Una nuova opportunità per coloro che erano stati esclusi dalle prime posizioni durante la prima giornata, per consentire di competere anche ai numerosi giocatori che erano rimasti in lista di attesa per la Robert Trent Jones Cup.