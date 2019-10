Cagliari. Giovedì 24, incontro dedicato ai Dirigenti scolastici e Docenti delle scuole

L’appuntamento è un’occasione per gli storici dell’arte dei Musei di raccontare il catalogo delle attività didattiche da loro progettate con le novità previste per l’anno scolastico 2019 – 2020 e per l’occasione è prevista una visita guidata alle Collezioni della Galleria.

I laboratori, studiati nell’ambito dell’appalto in essere dalle storiche dell’arte dell’Associazione Orientare, perseguono, in linea con le direttive ministeriali, l’obiettivo di promuovere lo Spazio – Museo in esperienza attiva e partecipata, in cui il rapporto tra i bambini e i ragazzi con il museo è basato sullo scambio, sull’intuizione e non un semplice passaggio di conoscenze dall’alto verso il basso.