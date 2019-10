Cagliari: è già sold out per lo spettacolo di Teresa Mannino all’Auditorium del Conservatorio

C’è già il tutto esaurito perattesa ailcon il suo spettacolo, in scena all’: i biglietti posti in prevendita l’altro lunedì (14 ottobre) sono infatti andati a ruba nel giro di pochi giorni. La cooperativa, organizzatrice dell’appuntamento nel capoluogo sardo, d’intesa con il management dell’attrice siciliana, ha dunqueper l’indomani,, sempre all’Auditorium del Conservatorio, con inizio

, anche in questo caso, si possono acquistare online e nei punti vendita di: un posto incosta, più diritti di prevendita. Per informazioni, la segreteria dirisponde all’indirizzoe al numero

Fortemente legata alla natia Sicilia, con una laurea in filosofia e un bagaglio di studi di teatro a Milano, sua città d’adozione,coniuga nella sua comicità una raffinata tecnica attoriale con una spontanea e originale capacità di improvvisazione. Il suo percorso artistico si snoda tra palcoscenico e piccolo schermo, radio e cinema per approdare a un mondo fatto di storie, emozioni e testimonianze che, dalla Sicilia, attraversano tutta l’Italia per fermarsi nel grande Nord, per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare una risata.