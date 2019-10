Cagliari: doppio appuntamento in settimana per la Stagione Concertistica 2019

Questa settimana doppio appuntamento per la Stagione Concertistica 2019 degli Amici della Musica di Cagliari – intitolata “Da Scarlatti al Terzo Millennio” presso l’’Auditorium del Conservatorio di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, con due concerti che rappresentano a pieno la volontà e l’obiettivo del percorso intrapreso per questo progetto che va da Scarlatti ai nostri giorni. All’interno di questo ampio progetto che avrà durata triennale particolare attenzione è dedicata a due importanti compositori italiani: Antonio Vivaldi e Domenico Scarlatti, ma anche la costante attenzione alla realtà della musica contemporanea variamente declinata. Si parte dunque giovedì 31 ottobre alle 18 con Mozart, con il pianista Lucio Garau insieme al quartetto d’archi dell’Orchestra Palestrina che chiudono il ciclo dei concerti iniziato nel 201 5 per il progetto “Il solista e l’Orchestra”, per arrivare appunto al Terzo Millennio sabato 2 novembre alle 19 con uno spettacolare concerto di percussioni con le musiche di Stockhausen e Cassinelli. Un intrigante programma che attraversa quattro secoli di musica con una esecuzione in prima assoluta ed opere imprescindibili della letteratura cameristica.

Il progetto didattico e concertistico pluriennale dedicato al dialogo tra lo strumento a tastiera e l’orchestra, vede il coinvolgimento di giovani alunni e docenti dei corsi superiori del Conservatorio di Cagliari in un progetto che li mette accanto a solisti di nome, un percorso di studio di mesi all’interno delle classi di musica da camera che porta ad una iniziativa di rilevanza nazionale che si pone come un modello di interazione tra Istituzioni didattiche e concertistiche. Lo scopo è quello di dare una lettura cameristica di opere per solista e

orchestra del periodo barocco e classico ricreando una prassi frequente in quei periodi storici e, allo stesso tempo, offrire agli studenti la possibilità di mettersi a confronto con solisti di fama. L’orchestra Palestrina, per questo spettacolo composta dai soli strumenti ad arco (Luca Persico e Marco Collu violino, Riccardo Fadda viola e Fabrizio Meloni violoncello), nasce da una collaborazione tra le classi di

musica da camera del Conservatorio di Cagliari e l’associazione Amici della Musica. Si è già esibita negli anni insieme ad artisti quali Francesco Libetta, Andrea Padova, Andrea Bacchetti, Francesco Giammarco.

In repertorio gli ultimi due Concerti K413 e K415, la bellezza di queste composizioni è riconosciuta da tutti nel mondo musicale ma l’importanza è ultimamente spesso sottovalutata. Per il pubblico cagliaritano è rara l’occasione di poterli sentire e almeno negli ultimi 30 anni non è mai capitato di poter sentire 4 concerti importanti per pianoforte e orchestra di Mozart in una stagione; nella prassi diffusa questi concerti vengono presentati accanto a composizioni sinfoniche per grande orchestra e questo accoppiamento inserisce questi

concerti in una prospettiva orchestrale invece che in una prospettiva solistica e cameristica come è nostra intenzione fare. Questi Concerti verranno suonati secondo una delle prassi dell’epoca – ovvero “a parti reali”: fin da Giuseppe Torelli nel Seicento le parti per archi possono essere raddoppiate e moltiplicate, mentre qui avremo due violini, una viola e un violoncello. Quindi meno corpo ma molta più musica da camera: è una precisa scelta estetica, interessante anche dal punto di vista didattico, che caratterizza l’intero progetto.

Spazio poi alla musica contemporanea con il Quartetto Interzone (Francesco Ciminiello, Roberto Migoni, Andrea Desogus e Carlo Pusceddu), Sara Piseddu e Matteo Musio alle prese con un classico di Karlheinz Stockhausen, Mikrophonie 1 una composizione raramente eseguita sia per le difficoltà tecniche sia per la necessità di un Tam di grandi dimensioni che è stato acquistato appositamente dall’associazione nel 2017 e per la prima volta verrà suonato per il pubblico.

Ben sei percussionisti sul palco, sotto la direzione di Christian Cassinelli per l’interpretazione di una sua nuova composizione, commissionata dagli Amici della Musica ed eseguita in prima assoluta, intitolata “Shivat”, che lui stesso descrive così: “Shivàt in ebraico significa i ritornati o anche i reduci. Innumerevoli sono gli scenari evocati da una simile parola. La discontinuità del pezzo rappresenta il flusso di ricordi dei ritornati, frammenti di memoria apparentemente privi di correlazione. Il ritornato vive proiettato all’indietro nel

tempo, come con le spalle rivolte verso uno specchio. Quadri e scene si susseguono come in una pellicola cinematografica mentre un gioco di tintinnii e di campane emerge da uno sfondo a volte secco a volte molto risonante. Echi e riverberi deformano i suoni e i timbri più diversi d’acqua e strascicare di catene, sibilo di vento e scoppiettio del fuoco. Infine, dai suoni laceranti di metallo, emergono armonie come di un corale. ”

La Stagione Concertistica 2019 dell’Associazione Amici della Musica di Cagliari è sostenuta dal

MiBACT/ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Sardegna, Comune

di Cagliari e dalla Fondazione di Sardegna – ed è realizzata in coproduzione con il Conservatorio “G.

Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

INFO & PREZZI

abbonamenti

intero: 30 euro – ridotto under 25/over 65: 20 euro

abbonamento speciale soci sostenitori: 50 euro

biglietti

intero: 5 euro – ridotto under 25/over 65: 3 euro