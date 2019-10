Cagliari. Delibera di adozione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree della Via Brotzu

E’ depositata, a disposizione del pubblico, presso L’Ufficio Espropriazioni del Comune di Cagliari in Via Sauro 19 al 4° piano e pubblicata sul sito web istituzionale, la delibera di adozione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree della Via Brotzu che non risultano ancora acquisite al demanio comunale e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle aree oggetto di controversia nel medesimo compendio.

L’apposizione del vincolo non comporta variante allo strumento urbanistico ed è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 22/10/2019. Chiunque potrà presentare al Servizio Tributi e Patrimonio – Ufficio Espropriazioni del Comune di Cagliari le proprie osservazioni in forma scritta sulla suddetta adozione del vincolo espropriativo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURAS. CORRELATI Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 22/10/2019