Musica

Cagliari: dal 30 ottobre al 03 novembre 2019 “Jazz in Sardegna & European Jazz Expo”

Jazz in Sardegna, the finest in jazz since 1980! Jazz in Sardegna da oltre 38 anni si occupa della valorizzazione e diffusione della cultura jazz in Sardegna.

Dal 1980, anno del primo concerto dell’Art Ensemble of Chicago, grazie all’attività di Jazz in Sardegna sono passati per l’isola tutti i più grandi protagonisti della musica afroamericana e il jazz di qualità ha ispirato via via il sorgere di nuove iniziative in tutto il territorio della Sardegna. Jazz in Sardegna a Cagliari nel 2019

Dal 30 ottobre al 3 novembre 2019, andrà in scena a Cagliari susei palcoscenici diversi: Teatro Massimo (con i suoi quattro spazi T1, Minimax, T3 e Fuaiè), Exmà e Jazzino. Un’edizione davvero particolare, interamente dedicata ad Alberto Rodriguez nel 20° anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 12 agosto del 1999. Fine intellettuale e grande firma de L’Unione Sarda, di cui diresse per molti anni la terza pagina, Rodriguez è stato un brillante critico di musica jazz e, fino alla metà degli anni Ottanta, mentore e ispiratore del Festival Jazz in Sardegna. Herbie Hancock

30 Ottobre, ore 21:30 – 23:30 Day 2: D’Andrea – Ben Ezra – Blast quartet

31 Ottobre, ore 19:30 Day 3: Africa Sky – E.Degibri – F.Nathan

1 Novembre, ore 19:00 – 23:45 Day 4: Blicher Hammer Gadd trio – Italian Jazz quartet

2 Novembre, ore 20:30 – 23:50 Per maggiori informazioni Sito Jazz in Sardegna – Pagina Facebook European Jazz Expo