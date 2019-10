Cagliari. Convocato per martedì 8 ottobre il Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha convocato l’Assemblea per martedì 8 ottobre alle 18 nella sede del Palazzo Civico, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Conferimento cittadinanza onoraria al Sig. Massimiliano Sirena – Proposta di deliberazione n. 105 del 27.09.2019;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, D. Lgs. 267/2000 per la stampa di documenti relativi alla campagna di informazione porta a porta a seguito di anticipo di spesa effettuato dal Dirigente Dott. Roberto Montixi del Servizio Igiene del Suolo e Ambiente – Proposta di deliberazione n. 47 del 01.07.2019;

3. Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e contestuale applicazione avanzo di amministrazione vincolato (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) – Proposta di deliberazione n. 111 del 02.10.2019;

4. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex articolo 194 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 – causa civile n. 657 del 2010 – Sentenza della Corte D’Appello di Cagliari n. 310/2019 – Ricorso presentato da C.A. per l’esproprio occorso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel quartiere di Barracca Manna zona Flaiano Nobile (ex mappali 4580 e 5956 – f.1) – Proposta di deliberazione n. 48 del 02.07.2019;

5. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex articolo 194 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 – causa civile n. 347 del 2015 – Ordinanza della Corte D’Appello di Cagliari n. 915/2019 – Ricorso presentato da G.G., F.C. e F.F. a seguito dell’esproprio occorso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel quartiere di Barracca Manna zona Flaiano Nobile (mappale 3527 ex mappale 2782 f.2) – Proposta di deliberazione n. 49 del 02.07.2019;

6. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive – Proposta di deliberazione n. 72 del 07.08.2019;

7. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive – Proposta di deliberazione n. 73 del 07.08.2019;

8. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive – Proposta di deliberazione n. 74 del 07.08.2019;

9. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive – Proposta di deliberazione n. 78 del 30.08.2019;

10. Mozione per l’istituzione dell’Osservatorio sull’urbanistica e l’edilizia, presentata dai Conss. Ghirra, Benucci, Portoghese, Lecis Cocco Ortu – Proposta di deliberazione n. 84 del 10.09.2019;

11. Mozione per la valorizzazione “Area Archeologica Valle di Palabanda” e realizzazione “Percorso Romano”: Villa Tigellio – Orto Botanico -Anfiteatro Romano – Orto dei Cappuccini, presentata dai Conss. Onnis, Cugusi, Piras M., Ticca – Proposta di deliberazione n. 87 del 16.09.2019;

12. Mozione per l’istituzione di un regolamento per l’edilizia bio-eco sostenibile, presentata dai Conss. Benucci, Ghirra, Puddu, Mulas, Massa, Andreozzi – Proposta di deliberazione n. 88 del 16.09.2019;

13. Mozione sul futuro dell’Ospedale San Giovanni di Dio e degli spazi inutilizzati presenti nella zona, presentata dai Conss. Lecis Cocco Ortu, Marcello,Mulas, Ghirra e piu’ – Proposta di deliberazione n. 90 del 18.09.2019;

14. Mozione sull’attuazione dell’accordo di programma per Sant’Elia, presentata dai Conss. Ghirra, Puddu, Benucci, Andreozzi, Massa, Mulas, Dettori, Cilloccu, Soru, Marcello, Lecis Cocco Ortu, Polo – Proposta di deliberazione n. 83 del 05.09.2019;

15. Ordine del Giorno sulla gestione dei casi di morosità in relazione al Patrimonio di Edilizia Pubblica a canone concordato, presentato dalle Conss. Puddu e Soru – Proposta di deliberazione n. 79 del 02.09.2019;

16. Ordine del Giorno su provvedimento legislativo DAE (defibrillatori semiautomatici e automatici esterni), presentato dai Conss. Marcello, Polo, Ghirra, Massa e piu’ – Proposta di deliberazione n. 86 del 13.09.2019.