Cagliari. Convocato per martedì 29 ottobre e lunedì 4 novembre il Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha convocato l’Assemblea per martedì 29 ottobre alle 18 e lunedì 4 novembre sempre alle 18, nella sede del Palazzo Civico, per la discussione del seguente ordine del giorno:1. Dichiarazione di inservibilità del mappale 7644 al foglio 1 del comune censuario di Pirri, interessato dal provvedimento di esproprio occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del quartiere di Barracca Manna – 1° lotto – presa d’atto del procedimento di retrocessione – Proposta di deliberazione n. 68 del 02.08.2019;