Cagliari. Consiglio Comunale convocato per martedì 22 ottobre 2019

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha convocato l’Assemblea per martedì 22 ottobre alle 18 nella sede del Palazzo Civico, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Variazione n. 6 al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e contestuale applicazione avanzo di amministrazione accantonato (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) – Proposta di deliberazione n. 133 del 17.10.2019;

2. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio senza modifica delle previsioni urbanistiche finalizzata all’acquisizione degli immobili destinati a viabilità e parco pubblico nel quartiere di Mulinu Becciu – via Brotzu – occupati senza titolo. dichiarazione di pubblica utilità delle aree distinte al catasto terreni del comune censuario di Cagliari alla sezione A – fg. 4 per i quali sono stati stipulati accordi sull’indennità – Proposta di deliberazione n. 108 del 02.10.2019;

3. Dichiarazione di inservibilità del mappale 7644 al foglio 1 del comune censuario di Pirri, interessato dal provvedimento di esproprio occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del quartiere di barracca manna – 1° lotto – presa d’atto del procedimento di retrocessione – Proposta di deliberazione n. 68 del 02.08.2019

4. Ordine del Giorno su provvedimento legislativo DAE (defibrillatori semiautomatici e automatici esterni), presentato dai Conss. Marcello, Polo, Ghirra, Massa e piu’ – Proposta di deliberazione n. 86 del 13.09.2019 – (ODG prot. n. 40 del 10.09.2019);

5. Mozione sul futuro dell’Ospedale San Giovanni di Dio e degli spazi inutilizzati presenti nella zona, presentata dai Conss. Lecis Cocco Ortu, Marcello, Mulas, Ghirra e piu’ – Proposta di deliberazione n. 90 del 18.09.2019 – (Mozione prot. n. 44 del 17.09.2019);

6. Mozione sull’attuazione dell’accordo di programma per Sant’Elia, presentata dai Conss. Ghirra, Puddu, Benucci, Andreozzi, Massa, Mulas, Dettori, Cilloccu, Soru, Marcello, Lecis Cocco Ortu, Polo – Proposta di deliberazione n. 83 del 05.09.2019 – (Mozione prot. n. 37 del 05.09.2019);

7. Mozione per la istituzione delle ZONE 30, all’interno di alcune aree della rete stradale cittadina, presentata dai Conss. Floris, Anedda, Loi, Mannino, Maxia, Sirigu – Proposta di deliberazione n. 94 del 23.09.2019 – (Mozione prot. n. 46 del 19.09.2019);

8. Mozione sulla riqualificazione dell’ex Ospedale Marino di Cagliari e dei locali dell’ex pronto soccorso, presentata dai Conss. Ghirra, Portoghese, Lecis Cocco Ortu, Benucci, Dettori, Soru, Andreozzi, Mulas – Proposta di deliberazione n. 95 del 19.09.2019 – (Mozione prot. n. 48 del 19.09.2019);

9. Mozione sulla realizzazione ed esposizione al pubblico di un calco in materiale di resina del frontespizio della Grotta Vipera da esporre alla base dello stesso monumento archeologico, presentata dai Conss. Polastri, Angioni, Mura, Lai L. e più – Proposta di deliberazione n. 97 del 25.09.2019 – (Mozione prot. n. 49 del 23.09.2019);

10. Mozione sulla individuazione di una sede per la “Cineteca Sarda” – Società Umanitaria e il patrimonio d’archivio video-fotografico e cinematografico, presentata dai Conss. Angioni, Polastri, Loi e più – Proposta di deliberazione n. 98 del 25.09.2019 – (Mozione prot. n. 50 del 23.09.2019).

Alle ore 17,30, verranno trattate le interrogazioni di seguito elencate, secondo le modalità di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento del Consiglio Comunale:

1. Interrogazione Conss. Cilloccu, Ghirra, Mulas e più sul centro culturale La Vetreria – prot. n. 69 del 10.10.2019 – Ass. Piroddi, Ass. Deidda;

2. Interrogazione Conss. Polastri, Mura, Scarfò e più sui problemi di sicurezza nel Quartiere Marina e sui recenti fatti di violenza- prot. n. 71 del 14/10/2019 – Ass. Spano;

3. Interrogazione Conss. Mura e più sulla situazione di degrado dell’area presente in Via Trentino -prot. n. 72 del 15.10.2019 – Ass. Guarracino;

4. Interrogazione Conss. Ghirra e più sulla gestione del centro comunale d’arte e cultura Il Lazzaretto – prot. n. 73 del 15.10.2019 – Ass. Piroddi;

5. Interrogazione Conss. Ghirra e più sui contributi per la riqualificazione del centro storico – prot. n. 75 del 15.10.2019 – Ass. Angius;

6. Interrogazione Conss. Ghirra e più sui lavori e sulla gestione dell’edificio di Via Maddalena noto come “Palazzo Sorcesco” – prot. n. 76 del 15.10.2019 – Ass. Deidda;

7. Interrogazione Conss. Massa e più, sugli scontri avvenuti nel quartiere Marina a seguito della partita Cagliari – Pogoń Szczecin – prot. n. 77 del 15.10.2019 – Ass. Spano;

8. Interrogazione, presentata dai Conss.Marcello e più, sul mancato trasferimento della Struttura Complessa di Psichiatrica nei locali dell’ex Cardiologia del S. Giovanni di Dio – prot. n. 78 del 15.10.2019 – Sindaco.