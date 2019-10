Cagliari: arrestato un pregiudicato trovato in possesso di marijuana

Da diversi giorni gli investigatori della Squadra Mobile stavano monitorando l’abitazione del Rais, nel quartiere di Santa Teresa, nei pressi della quale era stata notata la presenza di diversi giovani che si riteneva potessero essere acquirenti di stupefacente.

L’azione dei poliziotti è scattata ieri mattina, quando hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione del Rais, persona già nota alle forze dell’ordine, procedendo ad una accurata perquisizione che consentiva di rinvenire, debitamente occultata, 170 grammi di marijuana, suddivisa in quattro involucri.

Il Rais, tratto in arresto, è stato condotto presso la sua abitazione in attesa dell’ udienza per direttissima fissata per questa mattina.