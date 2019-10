Cagliari. Al SEARCH una giornata di studi su Max Leopold Wagner

Su iniziativa dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, nell’ambito della Deutsche Woche – Settimana Tedesca in Italia #NonFarmiMuro, è stata organizzata per giovedì 10 ottobre a partire dalle 9,30 nei locali del SEARCH – Sottopiano del Palazzo Civico di via Roma con ingresso nel Largo Carlo felice, una giornata di studi su Max Leopold Wagner.