Cagliari: 5 e 6 ottobre, l’anteprima del “Festival Tuttostorie” al Teatro Massimo

Tutto pronto per il taglio del nastro del 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”, che dal 10 ottobre porterà nel capoluogo sardo e in altri 14 centri dell’Isola il meglio della produzione letteraria e dell’illustrazione per ragazzi italiana e internazionale.