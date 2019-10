Cagliari: 26-27 ottobre, appuntamento con il “Festival degli strumenti antichi”

Domani (sabato 26 ottobre) alle 21 nella Sala dei ritratti di Palazzo Siotto (in via Dei Genovesi 114), Sabrina Piras e Noemi Mulas, due allieve del laboratorio di pianoforte viennese tenuto dal docente Francesco Giammarco, proporranno un concerto dal titolo “Il pianoforte di Beethoven“: il programma della serata sarà interamente dedicato alle sonate per pianoforte del genio tedesco.

Domenica (27 ottobre) alle 20, la manifestazione si sposta nella Chiesa della Purissima, dove sarà eseguita la ” Missa Orbis Factor” di Girolamo Frescobaldi, capolavoro del genio ferrarese pubblicato nel 1635. Il magnifico organo storico “Carlo Mancini, Napoli 1758” suonato da Fabrizio Marchionni accompagnerà i cantori preparati da Luigi Pancrazio Delogu. I concerti saranno preceduti oggi (venerdì 25 ottobre) alle 18:30 nella sala Aprea del ” Giovanni Pierluigi da Palestrina”, da una conferenza del liutaio Davide Demartis su “Il violino barocco moderno”. Informazioni: http://www.bizzarriaensemble.it