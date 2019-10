Buddusò: la Cronoscalata di Tandalò sostiene la ricerca per la fibrosi cistica

Tra gli organizzatori della Cronoscalata, Tandalò Motorsport, drivEvent Adventure, sotto l’egida Aci Sport, anche LRT Sardinia, charity partner del progetto #correreperunrespiro.

#correreperunrespiro a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

Durante la giornata di venerdì, per le verifiche tecnico-sportive ad Alà dei Sardi, e nelle giornate di sabato e domenica, nel villaggio Tandalò, a Buddusò, sarà possibile dare il proprio contributo alla Ricerca.

Presenti due volontarie, Marta e Maria, a disposizione per raccontare e sensibilizzare sulla Ricerca. Le donazioni, raccolte durante l’evento, verranno interamente devolute al finanziamento del progetto di ricerca d’eccellenza Task Force for Cystic Fibrosis (TFCF), promosso in sinergia con l’Istituto Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia di Genova.

Rachele Somaschini, impegnata il 10 Ottobre nel 37° Rally 2 Valli, arriverà a Tandalò nella giornata di domenica.

#correreperunrespiro: info

#Correreperunrespiro è un’iniziativa nata nel 2016 da un’idea di Rachele Somaschini, giovane pilota, classe 1994, che ha voluto rendere la sua passione per i motori uno strumento per sensibilizzare gli appassionati di auto, e i giovani in particolare, sulla fibrosi cistica, malattia poco conosciuta di cui lei stessa è affetta.

Attraverso uno sport che la vede protagonista come professionista, donna e testimone di un importante progetto charity, con il supporto di RS Team, squadra corse che la supporta, e insieme a Paola Ferlini, responsabile della Delegazione FFC di Milano, in pochi anni è riuscita a dar vita ad una importante rete di solidarietà.

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus (FFC)

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus (FFC) promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica.

Riconosciuta dal MIUR come ente promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia, si avvale di una rete di 900 ricercatori e del lavoro di oltre 140 Delegazioni e Gruppi di Sostegno. Sostiene attualmente il progetto di ricerca Task Force for Cystic Fibrosis, giunto alla fase preclinica e mirato alla cura della patologia.

Per chi desidera fare una donazione:

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus 8000 1021 34939

Causale: #CorrerePerUnRespiro

IBAN: IT 27E0 2008 1171