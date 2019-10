Borore. Riprende l’attività dell’associazione Amici del libro con “Ottobre Letterario”

La seconda edizione della rassegna prevede un ciclo di incontri con alcuni dei principali autori del panorama culturale della Sardegna. II primo di questi incontri sara con Carlo Delfino,editore di successo,che con Giorgio Pellegrini,docente universitario, propongono un video documentario nella Sardegna di un tempo.Una straordinaria occasione per misurare il tempo che e passato e misurarci con esso.

I| secondo incontro con Maurizio Fadda agronomo,autore di libri e Fabio Parascandolo,docente universitario,avra come tema la sovranita alimentare della Sardegna,il rapporto con il nostro cibo,collegato a quello di un rapporto sano e sostenibile con l’ambiente ecologico e sociale,inquinati sempre piu da logiche di mercato contrarie ai reali bisogni delle persone e delle comunita.

ll terzo incontro avra come protagonisti Padre Salvatore Morittu,fondatore di Mondo x,da sempre in prima linea per fronteggiare il disagio sociale in qualunque forma e Giampaolo Cassitta funzionario statale e dirigente del Centro di giustizia minorile della Sardegna.

Il libro scritto a quattro mani dagli autori ripercorre i passaggi piu importanti del frate francescano, figura di spicco,non solo in Sardegna,fondatore della comunita Mondo x,con storie di cadute,mani tese verso i bisognosi, sogni da raggiungere e sogni da realizzare.

Saranno momenti importanti e significativi,con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone su temi e problematiche sempre più attuali.