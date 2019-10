Biblioteca Metropolina “Emilio Lussu” di Cagliari: attivo il prestito a domicilio

Obiettivi

Raggiungere lettori che, a causa di disabilità permanenti o temporanee, non abbiano la possibilità di accedere personalmente alla Biblioteca. Obiettivo ulteriore è promuovere il patrimonio della Biblioteca fra coloro che sino ad ora non hanno avuto la possibilità di fruirne.

Destinatari

Persone residenti o domiciliate nel comune di Cagliari, anziane non autosufficienti o con disabilità permanenti o momentanee, che non possono recarsi in biblioteca, ma anche case di riposo, ospedali o associazioni che operino nel campo della disabilità.

Quando?

Il giorno di consegna e ritiro sarà il martedì mattina, secondo il seguente calendario:

OTTOBRE 2019 Martedì 15 NOVEMBRE 2019 Martedì 19 DICEMBRE 2019 Martedì 17 GENNAIO 2020 Martedì 14 FEBBRAIO 2020 Martedì 18 MARZO 2020 Martedì 17 APRILE 2020 Martedì 21 MAGGIO 2020 Martedì 19 GIUGNO 2020 Martedì 23 LUGLIO 2020 Martedì 21 AGOSTO 2020 Da definire. Ipoteticamente Martedì 25 SETTEMBRE 2020 Martedì 22 OTTOBRE 2020 Martedì 20

Per le date relative alle annualità successive si darà comunicazione attraverso il sito della biblioteca.

Dove?

All’interno dell’area urbana di Cagliari, direttamente nel luogo indicato dal richiedente. I documenti richiesti saranno consegnati da due operatori della biblioteca muniti di tesserino di riconoscimento, gli stessi operatori provvederanno al ritiro al termine del periodo di prestito.

Prestito a domicilio: informazioni e prenotazioni

Le prenotazioni per usufruire del prestito a domicilio potranno essere effettuate:

scrivendo all’indirizzo prestito@bibliotecamonteclaro.it

dal sito, che trovate qui

Potranno essere effettuate anche telefonicamente, al numero 0704092901, tutti i giovedì dalle 9 alle 13. Le informazioni potranno essere richieste agli stessi contatti.