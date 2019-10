Autotrasporto: 25 milioni di euro destinati al rinnovamento delle aziende

Per le imprese dell’autotrasporto sono in arrivo 25 milioni di euro per rinnovare il parco mezzi obsoleto o inadeguato alle necessità di mercato.

Per questo, anche per le oltre 1.700 imprese artigiane dell’autotrasporto sardo, grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture su base nazionale, ci sarà l’opportunità di acquistare nuovi veicoli a metano, rimorchi, semirimorchi e casse mobili oppure radiare o rottamare i veicoli ormai obsoleti. Le cifre sono destinate all’incentivazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al REN e all’Albo degli autotrasportatori. L’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non potrà superare i 500.000 euro.

Nonostante i fondi messi a disposizione siano inferiori rispetto agli scorsi anni, le imprese devono approfittare di tale opportunità – commentano da Confartigianato Imprese Sardegna – perché rappresentano un passo importante verso l’ammodernamento delle flotte. C’è da sottolineare che le nostre richieste relative ad una maggiore semplificazione delle procedure – continuano dall’Associazione – non hanno trovato piena soddisfazione, specie per quanto interessa la gestione cronologica degli importi da erogare ma l’azione di stimolo continuerà affinché esse diventino operative. – Ricordiamo agli interessati – concludono dall’Organizzazione Artigiana – che per questo bando bisogna prenotarsi e poi inoltrare tutti i documenti richiesti.

Autotrasporto: come presentare la domanda per i contributi?

Confartigianato Trasporti Sardegna ricorda che sino alle ore 16 del prossimo 31 marzo 2020, sarà possibile presentare l’istanza che avrà validità di prenotazione; le liste delle domande pervenute e i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno visibili nella pagina web del soggetto gestore RAM.

Sino alle ore 16:00 del 12 dicembre 2019, le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: ram.investimenti2019@legalmail.it corredata della documentazione prevista all’art. 3 comma 3 del Decreto 11 ottobre 2019.

Dalle ore 10:00 del 16 dicembre 2019, le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito del MiT nella sezione dedicata all’autotrasporto e sul sito web del gestore RAM.

I decreti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, per accedere ai contributi sugli investimenti per il rinnovo dei veicoli aziendali, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre scorso.

Gli importi

Per i seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati:

9,5 milioni di euro per l’acquisizione (anche mediante locazione finanziaria) di autoveicoli nuovi di fabbrica, con trazione a metano CNG, LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica. I mezzi devono avere massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;

per l’acquisizione (anche mediante locazione finanziaria), di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse. Per l’acquisto di veicoli a metano e gas naturale liquefatto, il contributo è di: 4.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate; 20.000 euro per ogni veicolo a CNG e/o LNG di massa pari o superiore a 16 tonnellate.



Per maggiori informazioni: WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT