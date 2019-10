Atzara: clienti della rete TRE isolati da 3 giorni

La Comunità di Atzara, in particolare gli utenti della rete TRE a causa di un guasto di cui non si conosce né la motivazione ne l’entità, è praticamente isolata. Gli utenti della rete Tre non possono accedere alla rete telefonica e alla rete dati della compagnia Tre-Wind da ormai 5 giorni.

“È un fatto increscioso – dice il Sindaco Alessandro Corona – che sta penalizzando in modo vergognoso la nostra comunità, in particolare gli anziani che hanno come unico strumento di comunicazione il telefonino con questa compagnia. A nulla sono valse le diverse segnalazioni effettuate dai cittadini, il problema persiste”.

“Ho personalmente – continua il primo cittadino – contattato il centralino da diversi giorni, aprendo la segnalazione. Non ho ricevuto alcuna spiegazione e non ho ricevuto nessuna rassicurazione sulla tempistica di ripristino delle comunicazioni. Ritengo, anche alla luce del fatto che i cittadini pagano il servizio, che l’atteggiamento della Compagni Tre-Wind sia vergognoso e ingiustificato. Non è tollerabile quello che sta accadendo”.

“Facciamo appello – conclude Corona – ai responsabili affinché che si attivino per informarci di quanto sta accadendo e a che risolvano al più presto le problematiche che stanno penalizzando la nostra comunità”.