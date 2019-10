Attentati Sardegna. Calvisi: “Solidarietà e vicinanza ad Agenzia regionale Forestas”

“Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà al personale della casermetta e di tutta l’Agenzia Forestas per il vile gesto di cui sono stati oggetto. Si tratta di un episodio molto grave, sul quale le forze dell’ordine sono già pienamente mobilitate. Mi auguro che si faccia velocemente chiarezza”. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito all’atto intimidatorio ai danni della casermetta dell’Agenzia regionale della Sardegna, Forestas.

“Quello dei giorni scorsi all’Agenzia Forestas è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di intimidazioni ai danni di amministratori avvenuti in questi anni in Sardegna. Un dato inquietante che ci colloca, in maniera preoccupante, tra le regioni italiane con il più alto tasso di minacce verso gli amministratori. La Sardegna non merita di condividere un tale primato. Sono certo che chi cerca di alimentare tensione e isolamento troverà la risposta di tutte le forze sane e responsabili presenti nel territorio, che rappresentano un presidio di legalità e sicurezza che deve essere sostenuto e che non si lascerà intimidire”.