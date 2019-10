Associazioni: è nata Polis SA Umbria, sotto la guida di Marcella Binaretti

Responsabile di Polis Sa Umbria sarà Marcella Binaretti che, guidata dal portavoce nazionale di Polis SA, Mimmo Oliva, e da tutta la squadra che li affianca, proverà a creare le fondamenta per una nuova avventura in questa splendida realtà ricca di fermenti culturali.

La Binaretti nasce e vive a Città della Pieve. Nell’anno 2004, fantasticando sul passato, dove delle persone con formazione diversa si ritrovavano per parlare di poesia, pittura, letteratura, ecc, fonda l’Associazione culturale Accademia “Pietro Vannucci” il cui motto è:

Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza (Dante, Inferno canto XXVI).