Assemini Panada Fest: celebrazione di una tradizione: domenica 13 ottobre 2019

IL PROGRAMMA – L’evento, organizzato dal Comune di Assemini in collaborazione con la Pro Loco locale e con il patrocinio e supporto della Città Metropolitana di Cagliari, avrà come quartier generale la piazza San Pietro e le vie del centro storico, mentre la parte divulgativa si svolgerà nella sede del vecchio municipio.

Quest’ultima, in particolare, vedrà tra i relatori il direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli, che analizzerà il ruolo dell’ente nella promozione di prodotti tipici come strumento di marketing territoriale e sviluppo locale, un rappresentante di Coldiretti Sardegna, che affronterà il tema cruciale della sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo dei prodotti locali, e il giornalista gastronomico Giovanni Fancello. Saranno inoltre presentati due modelli di realtà aziendali virtuose: ‘La maison des delices’ di Assemini e ‘Sa Panada’ di Oschiri.

La manifestazione avrà inizio alle ore 11 con i riti religiosi accompagnati dal suono delle launeddas e alla presenza dei gruppi folk locali. Gli stand degli espositori includeranno pastifici, il mercato Coldiretti, artigiani, cantine, birrifici artigianali, una mostra di trattori antichi e una mostra fotografica.

Alle 12,30 avrà inizio la dimostrazione della preparazione e cottura della panada asseminese, a cura della Pro Loco e della Consulta delle donne di Assemini, seguita della degustazione (a prezzo fisso). L’intrattenimento proseguirà per tutto il pomeriggio con i laboratori e i giochi antichi per bambini, l’esibizione della banda musicale Vincenzo Bellini e i balli folk. Alle 17,30 è in programma uno show cooking di William Pitzalis, chef del Cagliari Calcio, che proporrà una propria rivisitazione della panada.

La serata si concluderà con l’esibizione del Coro Campidano di Assemini, alle ore 20. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili nel programma (in allegato) e sulla pagina Facebook dell’evento Assemini Panada Fest.

ASSEMINI PANADA FEST: La panada asseminese secondo gli asseminesi.

fotografia di Lorena Mameli.