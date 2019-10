ASS.NE EX ESPOSTI AMIANTO : INCONTRO CONGIUNTO CON ASSESSORATI REGIONALI INDUSTRIA-AMBIENTE-SANITA’

Mercoledì 9 Ottobre u.s. presso sede dell’Assessorato Industria Regione Sarda, ha avuto luogo un incontro congiunto tra Ass.ne Ex Esposti Amianto e gli Assessorati Industri, Ambiente e Sanità Regione Sardegna, inerente alla questione ambientale e sanitaria per quanto riguarda l’amianto.

Presenti per l’Ass.ne ex Esposti i sigg. Giampaolo Lilliu presidente, i vice presidenti Domenico Cuozzo e Franco Pasquini e i membri del direttivo Mauro Grussu e Gianni Garau. Per la Regione Sardegna l’Assessore all’Industria Anita Pili, la dott.ssa Patrizia Floris segretaria personale dell’Assessore Pili e il dottor Giuliano Patteri Direttore Generale all’Industria, l’Assessore all’Ambiente Gianni Lampis, l’Assessore alla Sanità Mario Nieddu.

Sul tavolo in discussione i punti seguenti per la problematica dell’amianto:

Applicazione totale della legge regionale 22/2005 e della legge nazionale 257/1992 in particolare il divieto di importazione dei beni con presenza della fibra killer.

Lo studio di una nuova metodologia per il conferimento dei materiali contenenti appunto l’amianto in impianto di inertizzazione (ovvero la possibilità e la disponibilità alla creazione di impianti di inertizzazione della fibra qui in Sardegna).

Sorveglianza sanitaria: prevedere nel protocollo regionale l’allargamento delle procedure di controllo e visite mediche ai cittadini per esposizione ambientale e ai famigliari dei lavoratori ex esposti.

Prevedere nel piano regionale dei rifiuti solidi urbani la micro raccolta di piccole quantità di materiali contenenti amianto a domicilio.

L’istituzione della Conferenza Regionale Annuale (prevista tra l’altro dalla legge regionale 22/20015) da svolgersi naturalmente a Oristano città simbolo in quanto era attiva la più grande fabbrica di manufatti di cemento-amianto in Sardegna (SARDIT).

L’obbligo di bonifica dall’amianto di immobili di proprietà della Regione Sardegna e predisporre risorse finanziarie per agevolare la bonifica di immobili pubblici e di privati cittadini.

Potenziare con risorse umane e finanziarie il Laboratorio Regionale Amianto sito in Oristano per le analisi dei manufatti in cemento amianto per i privati.

La richiesta di un fondo finanziario regionale per i familiari delle vittime dell’amianto alla pari del fondo regionale per i familiari dei lavoratori vittime sul lavoro.

Una capillare campagna pubblicitaria utile a informare i cittadini sul rischio amianto, come le campagne messe in essere contro il pericolo del fumo, per le stragi del sabato sera, e campagna antincendio.

Attivare la procedura per inserire i siti degli ex stabilimenti della Sardit di Oristano e della Ce.ma Sarda di Marrubiu comprese le aree intorno a questi stabilimenti tra quelli di interesse nazionale per una radicale bonifica di queste aree.

L’Associazione ha richiesto inoltre urgentemente la riapertura dei bandi e la ricerca delle risorse per incentivare le bonifiche dei siti pubblici e per i privati cittadini, bandi e risorse ormai fermi dal 2012, naturalmente il massimo impegno per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e ambientale.

Per la tutela ambientale a proposito di un eventuale impianto di inertizzazione si prevede un rapporto con l’Università di Genova titolare di un prototipo sito in Savona, rapporto che vede l’impegno e l’interesse dell’Assessore all’Industria Pili e l’Assessore all’Ambiente Lampis nell’utilità a risolvere in modo definitivo la presenza della fibra killer nel rispetto delle normative europee che invitano i Paesi membri di dotarsi di tali impianti.

Tutti temi accolti favorevolmente e col massimo impegno a poterli risolvere dai rappresentanti Regionali, da parte dell’Associazione continuare ancora nell’impegno che mai è mancato agli esponenti a sorvegliare e continuare a tenere viva quella lotta che sempre gli ha contraddistinti per ottenere e conservare quei diritti per la tutela dell’ambiente e della salute.

Si ringraziano per la loro disponibilità per l’incontro di oggi e per l’impegno preso a poter risolvere le problematiche discusse oggi i Sigg. Assessori Anita Pili, Gianni Lampis e Mario Nieddu e un ringraziamento alla dott.ssa Patrizia Floris e il dottor Giuliano Patteri per la loro collaborazione e assistenza.

Cagliari 09 Ottobre 2019 Mauro Grussu