ARST: “Tutti allo stadio in autobus” per assistere alle partite del Cagliari

L’idea nasce dal desiderio del Cagliari Calcio di “dare un contributo al territorio con uno sguardo attento alla mobilità del futuro in un’ottica di sostenibilità” fornendo, ai tifosi rossoblù, nuove corse extraurbane in partenza dai punti nevralgici dell’isola e, dunque, alcune valide alternative al mezzo privato per raggiungere la Sardegna Arena e assistere alle partite casalinghe del Cagliari.

Sicurezza, sostenibilità ambientale, attenzione ai territori e alle iniziative di carattere sociale e culturale – afferma l’Amministratore Unico di ARST, Chicco Porcu – sono elementi costitutivi della nostra missione aziendale e per questo, anche grazie al sostegno dell’Assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, abbiamo deciso di aderire al progetto prevedendo, in via sperimentale, 2 linee dirette ed esclusive dedicate ai tifosi del Cagliari in concomitanza con le partite casalinghe.

I bus Arst partiranno per raggiungere lo Stadio del Cagliari Sardegna Arena, uno da Sassari, via Oristano, l’altro da Nuoro, via Sanluri. Il servizio potrebbe essere presto allargato anche al Sulcis.

I biglietti, esclusivamente online e in forma digitale, verranno recapitati via e-mail.

Maggiori informazioni per poter accedere al servizio e il calendario con gli orari per le prossime partite, sono consultabili nel sito internet di Arst: www.arst.sardegna.it.