Arrestati tre spacciatori a Vallermosa e Gergei dalla Polizia di Stato e Penitenziaria

In località Vallermosa (SU), all’interno di un ovile, sono stati sequestrati circa 4 etti di marijuana ed è stato tratto in arresto Contu Lucifero, 41enne cagliaritano.

A Gergei (SU), in un secondo ovile, sono stati rinvenuti (grazie all’impiego di unità cinofile) altri 8 chilogrammi di droga, abilmente occultati in una vasta area campestre, e sono state arrestate altre due persone, Scintu Paolo 35enne di Gergei e Porcedda Antonio, 25enne di Serri.

Gli arresti sono stati convalidati dal GIP di Cagliari, che ha disposto i domiciliari per Contu e per Porcedda e il carcere per Scintu. Le attività di indagine hanno tratto origine da un’inchiesta, sviluppata dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria (N.I.C.).