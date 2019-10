“24 ottobre-21 dicembre 2019 a Cagliari

La bellezza, ma anche la fatica, di essere adolescenti. Di crescere e accettarsi. Di conoscere, comprendere appassionarsi e imparare ad amare. La decima edizione della manifestazione “I libri aiutano a leggere il mondo – Skillellé” (dove skillellé, in gergo cagliaritano, significa ragazzino), è dedicata allo sguardo dei più giovani, nel tentativo di aiutarli a diventare protagonisti e mettersi in gioco. A farlo assieme a loro, durante due mesi fitti fitti di incontri, una pattuglia di scrittori, giornalisti, blogger, nutrizionisti e artisti, che dal 24 ottobre fino al 21 dicembre, graviterà in città alla scoperta del lato bella della vita.

Una rassegna che cresce assieme al suo pubblico, firmata dall’associazione Malik, e che si confronta sui temi del contemporaneo con gli occhi e lo stupore dell’adolescenza. Territorio di riferimento sarà principalmente quello di Cagliari, ma in una prospettiva di area più vasta, con azioni integrate pensate in ben sedici comuni della Città Metropolitana, il cui obiettivo è quello di creare una rete diffusa di presidi culturali, a partire dalle biblioteche di pubblica lettura alle biblioteche scolastiche, con le quali si intende costruire un senso autentico di cittadinanza metropolitana.

Adolescenti e famiglie (ma non solo) visti non più come semplici beneficiari di progetti e contributi, ma al contrario reali co-produttori di idee e programmi culturali da realizzare e godere assieme alla città intera, una platea di donne e uomini sempre più attenta alle nuove sfide culturali della modernità.

Come imparare a diventare dunque protagonisti reali della propria vita, lo spiegheranno, tra gli altri, Federico Fubini, inviato del Corriere della Sera e autore di “Per amor proprio. Perché l’Italia deve smettere di odiare l’Europa (e di vergognarsi di se stessa)”; Mauro Covacich, finalista Premio Strega e Premio Campiello che a Cagliari porta il suo ultimo libro “Di chi è questo cuore?”; Claudia De Lillo, alias Elastis, penna ironica e divertente di “Nina sente”, blogger che ogni settimana scrive di figli, lavoro e imprevisti sul settimanale D – la Repubblica delle donne. E, ancora, Giovanni Bietti, pianista, compositore e musicologo che incontrerà studenti e non in occasione del nuovo ciclo di lezioni musicali “Tra scrittura e improvvisazione”; Daniel Lumera straordinario divulgatore autore de “La via della leggerezza – perdere peso nel corpo e nell’anima”; Giorgio Vasta, scrittore classe 1970, collaboratore di Repubblica e Sole 24 Ore, autore di “Absolutely Nothing, Storie e sparizioni nei deserti americani”; il filosofo Telmo Pievani col suo ultimo “Imperfezione. Una storia naturale”.

Il calendario di incontri dedicato alla promozione della cultura e della lettura si strutturerà anche secondo un programma di azioni, che si svolgeranno dentro e fuori la scuola, coinvolgendo la Biblioteca di Quartiere Montevecchio nel quartiere popolare di Is Mirrionis, il Liceo linguistico, umanistico, economico sociale Eleonora D’Arborea, il Liceo classico e scientifico Euclide nonché l’Istituto penale per minorenni di Quartucciu. Proprio in questa sede, ma in un incontro ristretto, il 12 novembre la docente Barbara Cadeddu dialogherà con Marco Tortoioli Ricci, presidente dell’Aiap-Associazione italiana design della comunicazione visiva e Andrea Margaritelli, brand manager di Listone Giordano e Presidente dell’IN/ARCH- Istituto Nazionale di Architettura, in un incontro dal titolo “Esperienze di design collaborativo per cambiare il mondo”. Uno scenario di collaborazione che, oltre ad allargare le possibilità di aiuto esistenti, aprirà la strada alla transizione verso un modello di welfare di comunità. Ulteriore obiettivo della rassegna è quello di promuovere un sistema di azioni tese a migliorare il benessere e accrescere le esperienze degli adolescenti sardi. Per farlo si è volto lo sguardo anche alla cultura dell’Oriente, invitando il maestro giapponese Yuji Yahiro ad un incontro sulle tecniche di ginnastica visiva e miglioramento della lettura dal titolo “L’arte di vedere”. E, sempre dal Giappone, andrà in scena “Munedaiko, l’arte del Taiko”, uno spettacolo in cui il protagonista è il suono assoluto universale del tamburo.

*La manifestazione è sostenuto dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e dalla Regione Autonoma della Sardegna.

IL PROGRAMMA

“Skillellé -I libri aiutano a leggere il mondo”

Programma dal 24 ottobre al 21 dicembre 2019

giovedì 24 ottobre

Mediateca del Mediterraneo, Via Mameli 164

h 18.30

PER AMOR PROPRIO – Perché l’Italia deve smettere di odiare l’Europa (e di vergognarsi di se stessa), incontro con l’autore Federico Fubini, giornalista e presentazione del libro (Longanesi, 2019)

introduce e modera il giornalista Paolo Piras

venerdì 25 ottobre

Mediateca del Mediterraneo, Via Mameli 164

h 18.30

DI CHI E’ QUESTO CUORE

incontro con l’autore Mauro Covacich e presentazione del libro (La nave di Teseo, 2019)

introduce e modera la ricercatrice Ester Cois

sabato 26 ottobre

Liceo Eleonora d’Arborea, Via Carboni Boi 5

h 11.30

MYFACE-MYBOOK – gli studenti incontrano gli autori – presentazione dei libri:

NINA SENTE, di Claudia De Lillo alias Elasti (Mondadori 2019)

IL VECCHIO CHE LEGGEVA ROMANZI D’AMORE, di Luis Sepulveda (Guanda, 1989), con la traduttrice Ilide Carmignani

Mediateca del Mediterraneo, Via Mameli 164

h 18.30

NINA SENTE – una donna in giallo e il suo superpotere

incontro con l’autrice Claudia De Lillo alias Elasti e presentazione del libro (Mondadori, 2019)

introduce e modera la traduttrice Ilide Carmignani

giovedì 31 ottobre – h 11.00

venerdì 1 novembre – h 11.00

sabato 2 novembre – h 11.00 – h 18.00

Teatro Massimo, Viale Trento 9, Sala M2

TRA SCRITTURA E IMPROVVISAZIONE - Ciclo di Lezioni con il Maestro Giovanni Bietti, pianista, compositore e musicologo e l’Open Trios, con Pasquale Laino, Luca Caponi e Alessandro Gwiss

in collaborazione con Jazz’in Sardegna – European Jazz Expo

sabato 9 novembre

Liceo Eleonora d’Arborea, Via Carboni Boi 5

h 11.30

MYFACE-MYBOOK – gli studenti incontrano gli autori – presentazione dei libri:

LA CHIAVE DELLO ZUCCHERO, di Giacomo Mameli, Il Maestrale, 2019

MATEMATICA PER GIOVANI MENTI. Enigmi, problemi e giochi per diventare cacciatori di numeri, di Daniele Gouthier (Autore), Massimiliano Foschi (Autore), S. Modugno (Illustratore) Edizioni Dedalo, 2019

in collaborazione con il Festival Settesere Settepiazze Settelibri e con Il Festival della Scienza

martedì 12 novembre

h 11.00

Istituto Penale per minorenni, Località Su pezzu Mannu – Quartucciu (CA)

(incontro ristretto – solo su invito)

Skill4building – ESPERIENZE DI DESIGN COLLABORATIVO PER CAMBIARE IL MONDO

Incontro con Marco Tortoioli Ricci, presidente dell’Aiap – Associazione italiana design della comunicazione visiva e Andrea Margaritelli, brand manager di Listone Giordano e Presidente dell’IN/ARCH- Istituto Nazionale di Architettura. Introduce e modera Barbara Cadeddu, docente DICAAR

giovedì 14 novembre

h 18.30

Fuaié del Teatro Massimo, Viale Trento 9

Skill4life – COME METTERE LE ALI ALLA GIOIA DI VIVERE

incontro con l’autore Daniel Lumera e presentazione del libro LA VIA DELLA LEGGEREZZA – perdere peso nel corpo e nell’anima (Mondadori, 2019), scritto con il medico Franco Berrino

introduce e modera la nutrizionista Simona Magagnin

in collaborazione con la rassegna “Storie in trasformazione”

venerdì 15 novembre

h 11.00

Liceo Euclide, Via Alfonso Ligas snc

Skill4life – MY LIFE DESIGN

incontro con l’autore Daniel Lumera e presentazione del libro “La cura del perdono – una nuova via alla felicità” (Mondadori 2016)

h 18.30

Fondazione di Sardegna, via San Salvatore da Horta, 2

ABSOLUTELY NOTHING, Storie e sparizioni nei deserti americani

incontro con l’autore Giorgio Vasta e presentazione del libro (Humboldt, in coedizione con Quodlibet, 2016)

introduce e modera Ilide Carmignani

sabato 16 novembre

Liceo classico e scientifico Euclide

h 11.00

Skill4life – ABSOLUTELY NOTHING, Storie e sparizioni nei deserti americani

incontro con l’autore Giorgio Vasta e presentazione del libro (Humboldt, in coedizione con Quodlibet, 2016)

introduce e modera Ilide Carmignani

martedì 19 novembre

ingresso su prenotazione

h 19.00

L’EQUILIBRIO È LA BASE DELLA SALUTE – Percorso teorico e pratico per un’alimentazione bilanciata con Yuki Yahiro, educatrice alimentare II Kyù e Responsabile del nutrimento nella Libera Università Okido-Yoga, Francesca Pisu e Tiziana Tronci esperte di macrobiotica e Maestre yoga

in collaborazione con la Palestra – Centro macrobiotico sardo

presentazione dei libri:

– Il medico di se stesso. Manuale pratico di medicina orientale, di Naboru B. Muramoto, Feltrinelli 2013

– La Nuova Cucina Macrobiotica, Guida all’alimentazione macrobiotica – 300 ricette, di Michio Kushi , Aveline Kushi

– Introduzione alla Cucina Giapponese: Natura, Storia E Cultura, di Yoshihiro Murata, Accademia Della Cucina Giapponese

giovedì 21 novembre

h 20.00

Il Ghetto – Via Santa Croce, 18

Skill4life – IMPERFEZIONE – Una storia naturale

incontro con il filosofo della scienza Telmo Pievani e presentazione del libro (Raffaello Cortina Editore, 2019)

in collaborazione con Unistem e con il Festival Pazza Idea

venerdì 29 novembre

Liceo Eleonora d’Arborea, Via Carboni Boi 5

h 11.00

Skill4life – MAMMA CHE FAME! Adolescenti: dall’acne al peso, i consigli pratici (e le ricette) della nutrizionista

incontro con Stefania Ruggeri, nutrizionista e ricercatrice del Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione) e presentazione del libro (Sonzogno, 2018)

Biblioteca di quartiere, via Montevecchio

h 18.30

Skill4life – L’ALIMENTAZIONE DEI NOSTRI FIGLI, CONSIGLI E RICETTE PER TUTTI

incontro con Stefania Ruggeri, nutrizionista e ricercatrice del Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione) e presentazione del libro “Mamma che fame! Adolescenti: dall’acne al peso, i consigli pratici (e le ricette) della nutrizionista”, (Sonzogno, 2018)

introduce e modera Luigi Minerba, Professore Associato del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare – Università degli Studi di Cagliari

1 dicembre

ingresso su prenotazione

palestra Centro macrobiotico sardo, Via Pierluigi da Palestrina, 32

h 18.00

L’ARTE DI VEDERE – incontro con il Maestro giapponese Yuji Yahiro sulle tecniche di ginnastica visiva e miglioramento della lettura

in collaborazione con la Palestra – Centro macrobiotico sardo

Letture dal libro “L’arte di vedere” di Aldous Huxley” e “Lo yoga per gli occhi” (Pickwick, 2015), del medico oculista Kazuhiro Nakagawa, fondatore e direttore del Vision Fitness Center di Tokyo

in collaborazione con la Palestra Centro macrobiotico sardo

6 dicembre

ingresso su prenotazione

Luogo in via di definizione

h 18.00

L’ARTE DEL TAIKO – Workshop di introduzione alla pratica dell’allenamento del Taiko, dedicato a chi vuole apprendere un metodo da seguire per incorporare le basi del movimento ed approfondire lo studio. Lo scopo dell’allenamento è quello di far risvegliare, sviluppare e manifestare la vera forza interiore, creando una condizione di armonia nel corpo, nel cuore e nella mente, per cercare di approfondire lo spirito.

a cura del gruppo di studio MUNEDAIKO – Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro, Tokinari Yahiro

in collaborazione con la Palestra Centro macrobiotico sardo e il Festival Transistor

7 dicembre

Luogo in via di definizione

h 21.00

MUNEDAIKO – L’arte del Taiko – il suono assoluto universale del tamburo tradizionale giapponese, uno spettacolo con Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro, Tokinari Yahiro

in collaborazione con la Palestra Centro macrobiotico sardo e il Festival Transistor

sabato 21 dicembre

Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”

Via Valerio Pisano, 7,

MyFace- MyBook – Chiusura e premiazione finale

con gli studenti del Liceo classico e scientifico Euclide, Liceo Linguistico, umanistico, economico sociale Eleonora d’Arborea, Liceo Scientifico Pacinotti, Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”