Ad Oristano, Sassari, Olbia e Nuoro dal 14 al 18 novembre le conferenze esperienziali con Stefano Centonze

La scuola Artedo di Arti Terapie della Sardegna, è lieta di comunicare che dal 14 al 18 Novembre il Dott. Stefano Centonze – presidente Nazionale di Artedo, primo Network in Italia per la formazione dei professionisti delle Arti Terapie – sarà in Sardegna con le sue conferenze esperienziali:

“A scuola di Intelligenza Emotiva”, una giornata imperdibile per parlare insieme di educazione, emozioni, attraverso l‘apprendimento Multisensoriale Creativo.

La conferenza è rivolta a tutti i docenti di ogni ordine e grado, educatori e operatori della scuola.

La partecipazione alla conferenza dà diritto all’esonero dalle attività didattiche ed è valida ai fini della formazione e dell’aggiornamento del personale della scuola, poiché erogata da Artedo, Ente Accreditato al MIUR per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.

Stefano Centonze:

Formatore, Editore, Saggista, Presidente Nazionale di Artedo, Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola, Arti Terapeuta, Ideatore del Metodo Autobiografico Creativo, Esperto di Comunicazione non Verbale.

Intelligenza Emotiva

Apprendere è un’attitudine neurale innata. Fin da piccoli, a scuola, apprendiamo per abitudine, passivamente, o attivamente, in un processo dinamico che coinvolge più attori contemporaneamente, soprattutto insegnanti e studenti. Il risultato è che, nel primo caso, le informazioni acquisite, con il tempo, vanno perdute; nel secondo caso, diventano parte della crescita armonica delle persone. Gli studi in materia di intelligenza emotiva dimostrano, infatti, come un clima di benessere, basato sulle emozioni positive, sostenga la motivazione ad apprendere, l’utilizzo congruo dei risultati dell’apprendimento in età adulta e la salute. Questa conferenza offre un punto di vista, frutto di esperienza sul campo, sulle ricadute dell’alfabetizzazione emozionale, facilitata dal medium creativo, per ottenere il massimo dalle relazioni, con particolare riferimento a quella educativa.

La Conferenza Esperienziale

La conferenza esperienziale teorico/pratica della durata di quattro ore complessive, sarà così sviluppata:

Pomeriggio, dalle 15:30 (registrazione partecipanti) con inizio alle 16:00 e conclusione alle ore 20:00.

Tutti i partecipanti riceveranno, in omaggio, il libro “A scuola di Intelligenza Emotiva” di Stefano Centonze – edizione Circolo Virtuoso, 2018.

– ORISTANO 14 Novembre “Istituto Comprensivo 2”, via V. Bellini 2

– OLBIA 15 Novembre “Jazz Hotel”, via Degli Astronauti 2

– NUORO 16 Novembre “CESP”, via Marisa Bellisario 61

– SASSARI 18 Novembre “Pegasus Hotel”, via Predda Niedda 37L

Gli interessati possono avere tutte le informazioni in merito alla conferenza sulla pagina Facebook di Artedo Sardegna o a mezzo email: artedosardegna4.0@gmail.com.