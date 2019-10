Abbanoa: l’interrogazione di Manca sulla richiesta anomala di locali e personale

In queste ore i sindaci dei Comuni della Sardegna stanno ricevendo una lettera, contenente una proposta di convenzione, da parte di Abbanoa. Una proposta alquanto anomala, mirata all’attivazione di uno sportello comunale per la gestione dei pagamenti dovuti al gestore unico del servizio idrico integrato della Sardegna. Lo schema di convenzione, molto singolare, prevede che i Comuni mettano a disposizione locali e personale (quest’ultimo verrebbe formato da Abbanoa) in modo da poter assistere i clienti del gestore unico direttamente allo sportello comunale. Ebbene, poiché appare quantomeno inconsueto che una società per azioni chieda a un ente pubblico d’impegnare i propri dipendenti in attività che esulano della sfera di competenza dei Comuni, e che la stessa S.p.a. dovrebbe garantire a proprie spese e con proprio personale, chiedo l’intervento del Presidente della Regione e dell’assessore ai Lavori Pubblici.