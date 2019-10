A Sassari il 25 ottobre un incontro sulla sicurezza informatica

L’ECSM (European Cyber Security Month) è una campagna dell’Unione Europea che si tiene nel mese di ottobre per promuovere tra i cittadini e le imprese la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle. È organizzato dall’agenzia europea ENISA, con numerose attività in tutti i Paesi membri dell’UE ed è supportato in Italia da Clusi.

Il prossimo venerdì 25 ottobre dalle 15,30 alle 18,30 in Camera di Commercio è in programma l’incontro organizzato a Sassari dal titolo (In)Sicurezza informatica. Dopo gli interventi di introduzione e saluto dei Rappresentanti degli Ordini professionali saranno approfonditi i temi “Quali sono le minacce, rischi e conseguenze del non saperle riconoscere. Come difendersi: esempi di buon senso per la navigazione consapevole in un mondo iper connesso”, tema trattato dal consulente di sicurezza informatica Giancarlo Rosa, e “Sicurezza informatica: l’evoluzione normativa in materia di sicurezza informatica” ambito dell’intervento di Guido Rimini, avvocato e responsabile per la Protezione dei Dati.

Gli iscritti agli Ordini dei periti Industriali, degli agronomi e degli avvocati potranno usufruire di 3 CFP indicando l’appartenenza al rispettivo ordine nel momento dell’iscrizione online. Sarà possibile registrarsi entro il 24 ottobre all’indirizzo: https://short.giancarlorosa.it/ECSM19 A tutti i partecipanti, registrati attraverso il modulo online, sarà rilasciato un attestato in relazione all’obbligo formativo di cui agli articoli 29 e 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)