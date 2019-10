A Porto Torres la “Giornata dello Sport”, le associazioni scendono in piazza

Lo sport cittadino scende in piazza per promuoversi attraverso esibizioni, giochi e flash mob. Sabato 12 ottobre si terrà a Porto Torres la seconda edizione della Giornata dello Sport, iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni che hanno aderito. Sono diverse le location dedicate: oltre alla Piazza Umberto I e al Corso Vittorio Emanuele, le esibizioni si terranno in Piazza della Consolata, Piazza Garibaldi, nei pressi della Torre Aragonese, della passeggiata coperta di via Mare e in Piazza Eroi dell’Onda La Renaredda.

L’evento inizierà al mattino e proseguirà sino alle ore 20, quando cominceranno le premiazioni delle società che hanno risposto all’invito del Comune di Porto Torres e degli atleti più meritevoli segnalati dalle stesse associazioni. «La prima edizione della giornata dello Sport è stata un successo – afferma l’Assessora allo Sport, Mara Rassu – e abbiamo voluto riproporre l’evento anche quest’anno in stretta collaborazione con le associazioni. Sono ventinove le società che hanno aderito e che potranno promuovere i propri corsi sia attraverso lo svolgimento di attività pratiche, sia con flash mob o negli stand informativi.

La manifestazione lo scorso anno è riuscita a centrare un duplice obiettivo: animare il centro anche in una giornata autunnale e far conoscere ai cittadini le tante opportunità di aggregazione e pratica sportiva che esistono a Porto Torres». In piazza Umberto I si terranno le esibizioni di pallavolo la mattina dalle 10 e il pomeriggio dalle 17, il calcio con i piccoli atleti agli stessi orari, il tennis e le arti marziali dalle 17 e l’hip hop dalle 18. Nel Corso Vittorio Emanuele II spazio all’atletica leggera e agli scacchi per tutta la giornata, mentre negli stand informativi ci saranno operatori di varie associazioni. La danza sportiva troverà casa nella Piazza della Consolata dalle 16 alle 17 e dalle 19 alle 20. Nei pressi della Torre Aragonese e della passeggiata coperta di via Mare saranno promossi per tutto il giorno equitazione e fitness, in Piazza Garibaldi la boxe e in Piazza Eroi dell’Onda La Renaredda il basket, il running e la novità del parkour dalle ore 17. «Penso che ci siano tutti i presupposti per ripetere l’esperienza positiva dello scorso anno – conclude l’Assessora – e invito tutte le famiglie e i bambini a venire ad assistere o a provare gli sport preferiti».