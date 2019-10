A Oristano il 26 ottobre una conferenza sulla vita dei marchesi d’Arcais

Una conferenza sulla storia e gli eventi legati alla famiglia dei marchesi d’Arcais a Oristano.

La propone MuseoOristano sabato 26 ottobre, alle 17,30, nello storico Palazzo Arcais in corso Umberto.

Sarà Francesco Carboni, docente emerito di Storia Moderna presso l’Università di Cagliari, a proporre la conferenza dal titolo “Il quotidiano di vita e di lavoro nel patrimonio dei marchesi d’Arcais alla fine del XVIII secolo”.

L’appuntamento culturale, organizzato dalla Fondazione Oristano nell’ambito del ricco cartellone di eventi della rassegna ORISTANOTTOBREVENTI curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano, è inserito nella serie “Una Città nella Storia” programmata da MuseoOristano. L’evento è realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale e il patrocinio dell’Archivio di Stato di Cagliari.

Nella prestigiosa sede del Palazzo Arcais, fatta edificare dal Marchese D’Arcais Don Damiano Nurra nel XVIII secolo, il professor Francesco Carboni metterà in risalto il frutto di pazienti ricerche condotte nei fondi documentari dell’Archivio di Stato di Cagliari, tracciando uno scorcio di vita quotidiana ad Oristano sul finire del XVIII secolo, offrendo spunti d’interesse sullo sconosciuto patrimonio degli Arcais e sugli eventi legati alla loro famiglia, riflessi in una fantastica rievocazione di aspetti socioeconomici di una società, quella oristanese, ancora immersa in un contesto prettamente feudale.

Nel corso della serata sarà possibile visitare il Palazzo Arcais.