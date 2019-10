A Cagliari “TraballHuB – Azioni di supporto verso il lavoro che cambia”

TraballHuB è un progetto che affronta con sguardo nuovo il tema del lavoro, attraverso un ciclo di incontri e laboratori in parte ospitati nella Sala conferenze G. Lilliu – Villa Clara a Monte Claro, in parte nella sede dell’Associazione Culturale Tàjrà in via Dante, 15 a Cagliari.

TraballHuB si pone l’obiettivo di offrire informazioni e strumenti che permettano alle persone di “attrezzarsi” al cambiamento in atto. Propone eventi e attività che si ispirano ai concetti di incontro, fiducia e collaborazione come nuove forme di pensare e pensarsi al lavoro.

L’approccio è basato sul principio di responsabilità individuale: quel potere personale che ci consente di incidere nella nostra vita e nella comunità nella quale viviamo.

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.

TraballHuB: il programma

Gli appuntamenti sono fissati per il mese di ottobre secondo la programmazione indicata di seguito.

Sabato 5 ottobre h. 17.00/19.30

TraballHuB – A cura di Fabrizia Gerini e Francesca Salis.

“Fiducia – Potenzialità individuali, rapporti esclusivi ed ecosistemi inclusivi”, a cura di Mico Rao .

Sala conferenze G. Lilliu – Villa Clara, Parco di Monte Claro.

Evento gratuito, è gradita la registrazione.

Venerdì 11 ottobre h. 17.00/19.30

“Le strutture della collaborazione”, a cura di Vittorio Pelligra.

Sala conferenze G. Lilliu – Villa Clara, Parco di Monte Claro.

Evento gratuito, è gradita la registrazione.

Sabato 12 ottobre h. 17.00/19.30

“Le competenze che connettono – Usare le risorse personali per creare relazioni”, a cura di Francesca Salis.

Spazio_ACT – Via Dante, 15.

Laboratorio gratuito previo tesseramento (€ 10).

Domenica 13 ottobre – h. 17.00/19.30

“Pensieri al lavoro – Per interrogarsi e rispondersi secondo il modello della Philosophy for Community”, a cura di Daniela Zoccheddu.

Spazio_ACT – Via Dante, 15.

Laboratorio gratuito previo tesseramento (€ 10).

Sabato 19 h. 09.00/13.00 – 15.00/18.00 e domenica 20 ottobre h. 09.00/13.00

“Area di Sosta. (Ri)partire nel lavoro – Percorso esperienziale in tre tappe”, a cura di Laura Briani e Francesca Salis.

Spazio_ACT – Via Dante, 15.

Laboratorio gratuito previo tesseramento (€ 10).

Sabato 26 ottobre h. 17.00/19.00

“Visione d’Insieme – Nuovi modi di vedere e vedersi al lavoro”, a cura di Fabrizia Gerini e Francesca Salis.

Sala conferenze G. Lilliu – Villa Clara, Parco di Monte Claro.

Evento gratuito, è gradita la registrazione.

Informazioni:

Associazione Culturale Tàjrà – Via Dante, 15 – 09128 Cagliari

Sito: tajra.it

Sito progetto: traballhub.it

E-mail: info@tajra.it