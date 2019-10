A Cagliari il varo della Luna Rossa 2019: presente anche il Cagliari Calcio

Questo pomeriggio al Molo Ichnusa Miuccia Prada ha varata la nuova barca della Luna Rossa. Alla presentazione presenti il dg Passetti, il tecnico Maran oltre a Nainggolan e Ceppitelli.

Finalmente è nata la nuova Luna Rossa, il monoscafo della classe Ac75 che prenderà parte nel 2021 alla 36/a edizione dell’America’s cup di vela. A varare la nave ci ha pensato Miuccia Prada con l’augurio di portare in Italia una coppa mai conquistata in 170 anni. L’imbarcazione domani si sposterà dal sud Sardegna, iniziando così la nuova avventura. La nuova Luna è elegante, ma soprattutto veloce: dovrebbe superare infatti i 40 nodi.

Per l’occasione il team Prada ha organizzato un evento con più di 500 vip del mondo dello sport e non solo. In delegazione della squadra rossoblù erano presenti il direttore generale Mario Passetti, la responsabile del marketing e della comunicazione Federica Vargiu, il tecnico Maran e due giocatori: Radja Nainggolan ed il capitano Luca Ceppitelli.