A Cagliari e Sassari Aboca e Lìberos presentano il talk show live “La buona salute” con il dottor Pier Luigi Rossi e Patrizio Roversi

dice Patrizio Roversi già “turista per caso” e ora “paziente ideale” per il dialogo con Pier Luigi Rossi, il medico che ha ideato il metodo molecolare di alimentazione consapevole. Perché il corpo è un sistema biologico aperto e complesso: entrano cibo, acqua, aria, luce solare, ossigeno, pensieri e cultura, ed escono acqua, aria, energia, calore metabolico, anidride carbonica, prodotti di scarto e anche emozioni e comportamenti, che dipendono pure da quello che mangiamo.

Il tour “La buona salute” organizzato da Aboca approda anche in Sardegna grazie alla collaborazione con il Festival Éntula e l’associazione culturale Lìberos: giovedì 24 ottobre all’Hotel Regina Margherita di Cagliari con inizio alle 18.30; venerdì 25 ottobre al Conservatorio “Canepa” di Sassari con inizio alle 21. Il dottor Pier Luigi Rossi, volto ormai noto in tv, sarà affiancato dal celebre presentatore televisivo Patrizio Roversi. Insieme illustreranno con competenza e ironia le più aggiornate acquisizioni della scienza dell’alimentazione, spiegando quanto sia stretto il rapporto tra cibo, intestino, cervello e stati emotivi.

L’ingresso è gratuito.

Pier Luigi Rossi è specialista in Scienza dell’Alimentazione, in Igiene e Medicina Preventiva, docente del Master Alimentazione ed Educazione alla Salute dell’Università degli Studi di Bologna, docente al Master Dietetica e Nutrizione della Università Cattolica di Roma, docente di Nutrizione Molecolare Master Medicina Estetica Università degli Studi di Sassari. Professore (a.c.) in Scienza dell’Alimentazione all’Università degli Studi di Siena-Arezzo dal 1995 al 2009. Esperto del Consiglio Superiore di Sanità dal 2003 al 2006 e Dirigente Medico (Primario) ASL-Arezzo dal 1990 al 2009. Ha ideato il metodo molecolare di alimentazione consapevole ed è autore di libri e ricerche scientifiche. Dal 1990 ad oggi è stato ospite in RAI nelle trasmissioni “Più Sani Più Belli”, “Linea Verde”, “Uno mattina”, “Domenica IN”, “Geo&Geo”, “Occhio alla Spesa”, “Uno mattina Verde”, “Medicina 33”, TG1. Per Aboca Edizioni ha pubblicato Dalle calorie alle molecole (2014), Conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo (2016) e L’intestino. Il sesto senso del nostro corpo (2018).

Patrizio Roversi nasce a Mantova e rappresenta un tipico modello anni 50: assomiglia fisicamente a una Millecento Fiat! Frequenta il DAMS a Bologna, dove si laurea al 24mo anno fuori corso pagando regolarmente le tasse (e ricevendo per questo una targa come emerito finanziatore dell’Alma Mater). Qui conosce Syusy Blady con cui dai primi anni ’90 diventa Turista per Caso, programma di viaggi cult della TV italiana a cui ne seguono molti altri, di approfondimento e divulgazione scientifica. Fino alla più recente esperienza come autore e conduttore di Linea Verde su Rai Uno. Nel frattempo fonda i siti web Turistipercaso.it e Italiaslowtour.com, collabora alla rivista Turistipercaso Magazine e scrive numerosi libri: l’ultimo “Gustologia”, scritto con Martino Ragusa, è un giro d’Italia attraverso il gusto.