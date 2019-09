Windsurf olimpico. Mondiale RS:X a Torbole: azzurre ancora protagoniste

La terza giornata del Mondiale della classe olimpica tavole a vela classe RS:X in programma al Circolo Surf Torbole da martedì a sabato è stata caratterizzata ancora una volta da un bellissimo vento da nord, che hanno potuto sfruttare i regatanti della categoria maschile, divisi da oggi nelle flotte gold e silver. Iniziate quindi le “final series” con i migliori raggruppati in gold fleet, tra cui molte medaglie olimpiche. L’Italia schiera in questa flotta Daniele Benedetti, Mattia Camboni, Nicolò Renna – portacolori del Circolo Surf Torbole che organizza l’evento- Carlo Ciabatti e Luca Di Tomassi. “Questa mattina c’è stato un vento da nord un po’ anomalo che ha richiesto molta attenzione sui canali di vento rispetto agli altri giorni, con differenze sugli estremi; c’era infatti più pressione sulla parte centrale con prevalenza di sinistri. Chi è stato più attento a questi salti di vento ha tratto vantaggio; tra quelli che hanno saputo meglio interpretare sicuramente tale condizione Nicolò Renna che essendo del posto ha visto subito com’erano le condizioni e infatti ha piazzato un 14-15 e un 30. Molto bene Daniele Benedetti, che è sempre riuscito a partire pulito con i primi e quindi a chiudere sempre nella prima parte della classifica con un 19-5-9, che gli hanno fatto recuperare ulteriori posizioni e ora è in settima posizione assoluta. Meno bene Camboni, Ciabatti e alcuni passaggi “a vuoto” di Di Tomassi” – questo il commento del tecnico FIV “Team Sviluppo”.

Per quanto riguarda le primissime posizioni la classifica generale ha avuto un discreto cambiamento: ben due olandesi nelle prime tre posizioni, con Kiran Badloe (argento ai mondiali 2018) passato in testa grazie alle ultime due prove di giornata in cui ha realizzato un secondo e un primo; scartata la prima prova con un 34°. Passa secondo il francese Le Coq (bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016), che con 3-11-6 rimane a due punti dal vertice. Più distaccato con 14 punti di ritardo, ma risalito di diverse posizioni l’altro olandese Dorian van Rijsselberghe, due ori olimpici al collo (Londra e Rio) e vincitore del mondiale nel 2018 e 2011. Vittorie di giornata per l’israeliano Zubari, Dorian van Rijsselberghe e Badloe. Buon secondo nella prima regata odierna del cinese Kun Bi. Il programma della giornata è proseguito a fatica nel pomeriggio con il vento da sud che è tardato ad arrivare: verso le 17:30 con un gran lavoro da parte del Comitato di regata FIV e dello staff posaboe del Circolo Surf Torbole si è riusciti a spostare il campo in un punto del lago in cui c’era un “canale d’aria”. Con percorso a “bastone” solo la flotta gold è riuscita a chiudere una prova con vento leggero. Condizioni che per alcune sono “pesate”, ma occasione per evidenziare le atlete più complete. Vittoria a sorpresa dell’estone Puusta, 33^ dopo le 6 regate di qualifica. Bella lotta nelle primissime posizioni e ancora le italiane protagoniste in una faticosa regata: Giorgia Speciale con un ottimo quarto a suon di vigorose pompate con la vela e risale in seconda posizione alle spalle dell’olandese De Geus (bronzo mondiale 2015 e 2016), che grazie allo scarto dell’ultima prova (un ventunesimo) è ancora in testa con 3 punti di vantaggio sulla stessa Speciale. Anche Marta Maggetti ha tenuto bene chiudendo nona e passando quarta assoluta ad un solo punto di distacco dall’israeliana Spychakov, terza con un ottimo secondo di giornata. La silver fleet donne non è partita per calo di vento.

Per L’Italia in gold fleet in gara oltre a Marta Maggetti e Giorgia Speciale, Flavia Tartaglini (19^), Laura Linares (28^), Veronica Fanciulli (41^). Di livello la partecipazione delle giovani, con tre atlete under 21 nelle prime 10 – tra cui l’azzurra Giorgia Speciale, che è in testa. Venerdì mattina ancora regate dalle 8:00 per proseguire con le prove di “final series” delle donne, “in svantaggio” di due prove rispetto ai maschi.